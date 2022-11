Incidenti stradali gravi, «Serve la seconda postazione del 118 sulla costa»

TERMOLI. «Dopo l'incidente di ieri presso Chieuti ancora una volta si ripropone la necessità insopprimibile di una seconda postazione del 118 a Termoli». Lo afferma il medico dell’Asrem Giancarlo Totaro, che già in passato aveva più volte sottolineato la questione.

«Premesso il numero più alto di richieste di intervento (circa 3.474) a Termoli è necessaria la seconda Uot 118, a causa della posizione strategica sul territorio, della densità abitativa e soprattutto degli elementi di rischio legati alla presenza di primarie arterie stradali e autostradali ancorché alla presenza del nucleo industriale più grande del Molise, a cui aggiungere l'esponenziale aumento della popolazione legata al turismo. Le patologie della emergenza urgenza per il trattamento del politrauma maggiore sono un vero buco grigio della sanità molisana. Alla carenza primaria di una seconda postazione di 118 a Termoli, della carenza di medici del 118 e del Pronto soccorso, si aggiunge in caso di grave politrauma da incidente stradale anche la necessità di trasferire lo sfortunato e malcapitato paziente fuori regione.

Nonostante il Molise continui ad essere per incidenza al primo posto in Italia per la mortalità da incidenti, 5 su 100 mila abitanti, “nell'indifferenza” del nuovo Pos che non offre novità rilevanti rispetto al carente e deficitario stato attuale: soccorso, stabilizzazione (se possibile) e trasporto fuori regione. Il nuovo Pos come affronta il gravissimo problema delle emergenza-urgenza, patologie tempo dipendenti da politraumi maggiori che da anni affligge la sanità molisana?

Nulla di nuovo. Manca di tutto: dalla carenza di medici di Pronto soccorso e dell'emergenza territoriale 118, all’assenza di strutture e reparti ospedalieri in grado di gestire il politrauma grave, alle strutture ottimali di trasposto viario ancorché le elisuperfici, ancor meno H24. Ne è esempio appunto l'elisuperficie di Campobasso, di cui innumerevoli volte si è annunciata l'imminente apertura, ma in realtà rimane bloccata da anni e "non riesce a prendere il volo". Un cittadino che malauguratamente dovesse avere un incidente grave sulle strade molisane o di altra natura, non può che essere trasferito fuori regione perché manca la possibilità di poterlo assistere e curare in regione.

È però anche vero che manca il Dea di II° livello ma almeno si poteva almeno partire con il potenziamento del 118 e riaprire per i medici il corso regionale abilitante obbligatorio altrimenti poi ovviamente, interrotti con il Covid, si pubblicheranno i "concorsi" che andranno a vuoto per mancanza di domande. Quello del servizio dell'emergenza urgenza per le patologie tempo dipendenti da politrauma maggiore, che ha un elevato tasso di gravità e mortalità, è un incredibile buco nero nella sanità molisana che andrebbe affrontato con protocolli emergenziali urgenti mirati e specifici, mentre invece rimane trascurato in mezzo agli altri mille problemi.

Va anche detto che le normative nazionali ad una regione piccola e massicciamente indebitata non lasciano molto spazio per gli interventi di merito da parte del legislatore locale. Pur nella limitazione dovuta alla assenza di un Dea di 2^ livello, resta il fatto che un cittadino molisano subisce una discriminazione, ex articolo 32 della Costituzione, per cui se cittadino italiano ha la sfortuna di avere un grave incidente in Molise, di qualunque origine e causa, egli corre il rischio più alto di Italia di morte e postumi permanenti gravi senza che il Pos preveda novità tangibili per un salto di qualità e di necessaria autonomia».