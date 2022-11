La tradizione continua con le lanterne di Santa Claus

GUGLIONESI. La festa più dolce dell’anno si avvicina. Inizia a sentirsi un po’ di magia. Quella magia che rende unico il mese di dicembre e, quindi, Natale.

E lo sa bene l’Odv San Nicola di Guglionesi che si prepara a vivere dei momenti indimenticabili, specialmente per i più piccini.

Tante sorprese, tante novità ma soprattutto una tradizione che continua inesorabilmente.

Si aprono le danze nei giorni 3, 4 e 6 dicembre.

Sabato 3 dicembre alle ore 16:30 in corso Umberto I° a Guglionesi, i mercatini di Natale apriranno il calendario delle feste natalizie. Circa 20 saranno gli espositori che, quest’anno, arriveranno anche dalle regioni limitrofe. Stand gastronomici, artigianato e tanto altro illumineranno le vie di corso Umberto I°, adiacente alla meravigliosa chiesa di San Nicola.

Sempre alle 16:30 ci sarà la sagra delle “Scruppelle”, cucinate dalle mani provette delle signore guglionesane. Mani in pasta e tanta bontà.

Alle 17 per la gioia di grandi e piccini gli “Elfi” accompagneranno l’arrivo di Babbo Natale. Saranno in compagnia verso le 18 dei personaggi Disney, Paperino, Paperina, Topolino, Minnie e il tenero Olaf del film “Frozen”.

Ma la grande novità che suscita tanta curiosità è la presenza del “Grinch”. Il personaggio che non ama troppo il Natale. Cosa combinerà?

Per scoprirlo bisogna andare a “Natale nel borgo”.

Il 4 dicembre, domenica, dopo l’apertura dei mercatini, ci sarà la “Festa dei “Donuts”, le mitiche ciambelline di Homer Simpsons.

Delle leccornie tutte da gustare.

Anche domenica sarà presente Babbo Natale con tutti i personaggi Disney e i suoi “elfi” aiutanti che sfileranno per il borgo.

La tradizione continua con le lanterne di Santa Claus. Anche quest’anno sono già state realizzate e chiunque voglia averle potrà o richiederle presso la sede dell’associazione o, come di consueto, lunedì 6 dicembre potrà prenderle. Le lanterne sono disponibili in due misure, un classico in legno che non stanca mai e illumina le fredde sere invernali in attesa della nascita di Nostro Signore.

Muniti di lanterne alle ore 17 di lunedì 6 dicembre, seguirà la processione verso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove, alla fine della messa saranno distribuite le “pagnottelle di San Nicola”.

