Piano delle opere pubbliche e debiti fuori bilancio, torna a riunirsi il Consiglio comunale

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica che il Consiglio Comunale di Termoli è stato convocato per il giorno 01-12-2022 alle ore 18:30 in prima convocazione e per il giorno 02-12-2022 alle ore 19:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. Variazione al programma triennale delle oo.pp. 2022/2024 e all'elenco annuale dei lavori (anno 2022) - delibera di giunta comunale n. 247 del 06.10.2022 - ratifica

2. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E) del d.lgs. N.267/2000

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio anno 2022 - sentenze giudice di pace

4. Riconoscimento di debito fuori bilancio - sentenza n.189/2022 del giudice di pace di Termoli n.r.g.c.98/2021, rep.n.143/2022, cron.n.1357/2022 - p.a.

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio - sentenza n.191/2022 del giudice di pace di Termoli n.r.g.c.806/2020, rep.n.146/2022, cron.n.1382/2022 - v.m.

6. Interpellanza prot. N. 66927 del 25.10.2022, avente ad oggetto: manufatto lungomare nord.

7. Interpellanza prot. N. 67468 del 27.10.2022, avente ad oggetto: servizi di gestione, accertamento e riscossione tributi minori.

8. Interpellanza prot. N. 71329 del 14.11.2022, avente ad oggetto: edifici scolastici I.c.o. Bernacchia - A. Schweitzer.