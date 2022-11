Toma chiede a Giorgetti e Fitto di coprire il disavanzo di 41 milioni di euro

CAMPOBASSO. Presieduto dal Presidente Salvatore Micone si è riunito oggi il Consiglio regionale. Prima di iniziare l’esame dei vari punti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, ha dato notizia all’Aula di aver scritto al Ministro per gli affari europei e delle politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, e per conoscenza al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per chiedere che i 41 milioni di euro di disavanzo di esercizio 2021 della Regione Molise, vengano coperti, con un importo di pari grandezza, nel FSC 2021-2022.

Il Presidente ha anche comunicato di aver riportato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, in un incontro avuto in questi giorni, la posizione della Regione Molise rispetto al regionalismo differenziato, che è quella già espressa in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni, e contenuta nell’impegno della mozione votata sul tema dal Consiglio regionale il 19 febbraio 2019. Infine, per quanto riguarda l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome (oggi organo politico istituito, a suo tempo, su base volontaria da parte delle diverse regioni e province autonome), il Presidente Toma ha opportunamente informato il Consiglio regionale di un Protocollo d’intesa che verrà presto approvato da tutti i Presidenti di Regione circa la valorizzazione del ruolo della Conferenza.

Il documento, tra le altre cose, esprime l’auspicio dell’apertura di una nuova stagione in cui vi sia una reale complementarietà tra i diversi livelli istituzionali. Nel testo del Protocollo d’intese, quindi, si chiede, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale principale organismo di coordinamento delle funzioni assegnate alle autonomie regionali. Si sono quindi svolti una serie di atti rogatori, ai quali ha fornito risposta per la Giunta regionale, il Vice Presidente, Vincenzo Cotugno. In particolare, si sono svolte:

Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei Consiglieri Greco, Fontana e Primiani, ad oggetto "Attuazione degli impegni contenuti nella mozione "Programmi di Prevenzione al randagismo" approvata dal Consiglio Regionale in data 13 Gennaio 2020". Per gli interroganti, rispetto alla risposta ricevuta, il consigliere Greco si è detto non soddisfatto.

Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Funzionamento e designazione delle commissioni sanitarie e dei collegi medici di cui alla L.R. 11 febbraio 1999, n.6". L’interrogante Greco, rispetto alla risposta ricevuta, si è detto non soddisfatto.

Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Individuazione cabina di regia PNRR-problematicità". L’interrogante, rispetto alla risposta ricevuta, si è detto non soddisfatto.