Portocannone inaugura la "Panchina rossa" contro le violenze di genere

PORTOCANNONE. Inaugurata domenica scorsa, a mezzogiorno, la “Panchina rossa” simbolo di lotta alle violenze di genere, in piazza Primo maggio a Portocannone.

A sottolineare l’impegno dell’amministrazione Gallo è stata l’avvocato Valentina Flocco, assessore alle Politiche sociali del comune arbereshe. «L’articolo 1 della dichiarazione del 1993, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 avente ad oggetto l’eliminazione della violenza contro le donne, recita “è violenza contro le donne, ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato o che possa probabilmente avere come esito, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, ciò sia che avvenga nella vita pubblica o privata.…” era il 1993, di strada se ne è percorsa tanta - e quanti fallimenti! - Adesso in Italia abbiamo il Codice Rosso, nuove fattispecie di reato, inasprimento del trattamento sanzionatorio dei reati comuni con aggravante di genere ma ancora ad oggi si legge quotidianamente di delitti contro le donne, 104 femminicidi dal primo gennaio 2022, anche in Molise.

Purtroppo si interviene quando ormai è troppo tardi -il più delle volte la stessa denuncia è un trauma per la donna, pensiamo solo all’impatto sui figli, oppure altre volte si agisce con mezzi che, nonostante le migliori intenzioni, si rivelano controproducenti. Avvertendo l’esigenza di agire, per quanto è nelle nostre possibilità, di sensibilizzare il più possibile al fenomeno, questa mattina, in Piazza 1^ Maggio, abbiamo svelato un’istallazione dedicata alla lotta contro la violenza sulla donna, la simbolica panchina rossa, che a Portocannone è decorata da iscrizioni realizzate dall’artista Maria Assunta Jacovelli». L’assessore Valentina Flocco ha riferito i saluti istituzionali e ha introdotto il delicato tema, richiamando l’attenzione sulla necessità di anticipare il più possibile la tutela delle Donne e la sensibilizzazione avverso questa piaga dei nostri tempi, l’esigenza di farne una sfida culturale, un messaggio educativo per i nostri figli sin dalle prime classi delle scuole. Si è insistito poi nell’invito al rispetto di sé stesse, delle proprie ambizioni, all’emancipazione delle donne da ogni condizionamento non gradito, ritenendosi questi presupposti fondamentali per resistere efficacemente ad ogni forma di violenza di genere.

«Accompagnati dalle bellissime note a tema degli Akustica, con Pardo Mastronardi, Pietro e Christian Jacovelli, con Andrea Plazzi che ha recitato brani di prosa anche in romanesco e una poesia di Natalina di Legge, alla presenza di don Fernando Manna, siamo arrivati alle conclusioni con la Presidente della Pro Loco Skanderberg, Cinzia Antonucci, che ha commosso la platea riportando anche i numeri dei casi di femminicidio dal gennaio 2022 e ha sottolineato la necessità di sorvegliare e di agire ove si percepiscano i segnali di disagio o di sofferenza delle donne».

Galleria fotografica