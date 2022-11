Pari opportunità in Comune, il "Piano delle azioni positive"

TERMOLI. Siamo usciti dalla settimana caratterizzata dalle iniziative contro le violenze di genere e in tema di pari opportunità, se vogliamo l'altro rovescio della medaglia e per fortuna in bonis, ci sono gli enti locali chiamati alle buone pratiche.

L'amministrazione comunale di Termoli, aderendo alle disposizioni del Codice delle pari opportunità, ha approvato il cosiddetto piano delle azioni positive.

Il “Codice delle pari opportunità” prevede che le Amministrazioni pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; la direttiva Pcm n. 2/2019 Dipartimento della funzione pubblica e dipartimento per le pari opportunità prevede che l’assicurazione della parità e delle pari opportunità vada perseguita e raggiunta rafforzando la tutela delle persone e garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all’età, all’orientamento sessuale, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, senza diminuire l’attenzione nei confronti delle discriminazioni di genere; il Comune di Termoli, in coerenza con tali disposizioni, intende orientare la propria azione nella più ampia prospettiva del benessere organizzativo per i lavoratori e le lavoratrici, anche sostenendo la realizzazione di iniziative miranti alla valorizzazione di tutte le persone operanti nel contesto organizzativo comunale.

Le azioni positive sono misure temporanee e speciali che hanno lo scopo di rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure temporanee perché sono necessarie solo fino a che si rilevi una disparità di trattamento tra uomini e donne e sono misure speciali perché sono specifiche e ben definite e intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta. Il Piano triennale delle azioni positive rappresenta, pertanto, un'opportunità fondamentale per poter attuare negli Enti Locali le politiche di genere di pari opportunità e di tutela dei lavoratori. E’ altresì uno strumento imprescindibile nell’ambito del generale processo di riforma della Pubblica Amministrazione per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse umane.

OBIETTIVI

Alla luce delle norme, che specificano e valorizzano ulteriori ambiti di parità e di opportunità, questo Ente, attraverso il presente Piano Triennale delle Azioni Positive per le pari opportunità, prende atto delle disposizioni vigenti e valorizza, nel presente testo, il cambiamento normativo estendendo, adeguatamente, il campo delle azioni positive da intraprendere nel triennio 2023- 2025, confermando le azioni di cui al precedente piano. In via preliminare non si può prescindere da una ricognizione sulla attuale ripartizione per genere dell’organico del Comune (personale a tempo indeterminato in servizio a dicembre 2021), riscontrando così che non sono presenti situazioni di squilibro di genere a svantaggio delle donne, in quanto il totale delle donne in servizio è pari al 45%; nel corso del 2021, con determina dirigenziale n.277 del 4 febbraio è stato istituito il CUG orientato a presidiare l’uguaglianza delle opportunità offerte alle donne e agli uomini nell’ambiente di lavoro. Il presente piano, per contro, è finalizzato ad incrementare il livello del benessere lavorativo nell’Ente ed a promuovere politiche di conciliazione delle responsabilità professionali e familiari.

Evidenzia dapprima i principi che devono informare l’attività dell’Ente, quindi gli obiettivi che questo Comune intende realizzare in materia nel triennio 2023/2025 e infine elenca la specifica delle concrete ed innovative azioni positive che si perseguiranno.

PRINCIPI

Nella definizione degli obiettivi che si propone di raggiungere, il Comune si ispira ai seguenti principi: Pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli; Azioni positive come strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle opportunità. In questa ottica gli obiettivi di carattere generale che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’arco del triennio sono: tutelare e riconoscere come fondamentale e irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della persona dei lavoratori; garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti; ritenere come valore fondamentale da tutelare il benessere anche psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti o mobbizzanti; intervenire sulla cultura della gestione delle risorse umane perché favorisca le pari opportunità nello sviluppo della crescita professionale del proprio personale e tenga conto delle condizioni specifiche di uomini e donne; rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne; offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per riequilibrare eventuali squilibri di genere nelle posizioni lavorative soprattutto medio-alte; favorire politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari; sviluppare criteri di valorizzazione delle differenze di genere all’interno dell’organizzazione.

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi vengono individuate le seguenti azioni positive: supporto all’attività del Cug verifica della situazione di valutazione dei rischi lavorativi, con particolare attenzione alle peculiarità legate al genere dei lavoratori; riservare alle donne, salva motivata impossibilita, almeno 1/3 dei posti di componenti delle commissioni di concorso o selezione; attivare specifici percorsi di reinserimento nell’ambiente di lavoro del personale al rientro dal congedo per maternità/paternità o comunque da periodi di lunga assenza; promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sulle azioni per il benessere lavorativo e le pari opportunità. pubblicazione e diffusione del Piano Triennale della Azioni Positive e monitoraggio periodico delle attività svolte; collaborazione con il Responsabile della sicurezza per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in un’ottica di genere e dell’individuazione di tutti quei fattori che possano incidere negativamente sul benessere organizzativo; nei casi in cui siano previsti specifici requisiti fisici per l’accesso a particolari professioni, il Comune si impegna a stabilire requisiti di accesso ai concorsi/selezioni che siano rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere. La dotazione organica dell’ente deve essere strutturata in base alle categorie ed ai profili professionali previsti dal vigente CCNL, senza alcuna prerogativa di genere; le attività formative e di aggiornamento dovranno tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo a tutti i dipendenti una crescita professionale e/o di carriera, senza discriminazione di genere. Le attività formative dovranno essere organizzate in modo da conciliare l’esigenza di formazione del lavoratore con le sue specifiche necessità personali e/o familiari.

Il Comitato Unico di Garanzia curerà il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano.