"Vicinanza alla realtà molisana", il ministro Schillaci in visita dal Prefetto

CAMPOBASSO. Il Ministro della Salute, professor Orazio Schillaci, in visita in questo capoluogo per la cerimonia inaugurale dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università degli Studi del Molise, è stato ricevuto, a seguire, dal Vicario Reggente della Prefettura di Campobasso, Elvira Nuzzolo.

La visita istituzionale del Ministro, accolto nei Saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo, è stata particolarmente gradita per l’attenzione e la vicinanza mostrata alla realtà molisana ed ha costituito l'occasione per un proficuo scambio di vedute su tematiche riguardanti il territorio regionale.

Presenti all’incontro il Presidente della Regione Molise, il Rettore dell’Università, nonché i vertici delle Forze dell’ordine regionali e provinciali.

