Programmazione in Molise: «Ottimi stato di avanzamento e capacità di spesa»

CAMPOBASSO. Si è riunito oggi, presieduto dal governatore Donato Toma, il Comitato di Sorveglianza POR Molise FESR e FSE 2014/2020. Nel corso della riunione, che ha fatto registrare una buona partecipazione del partenariato istituzionale economico e sociale, si è dato atto dell’ormai avanzatissimo stato di attuazione (91%) del Programma.

Commissione europea e rappresentanti delle istituzioni nazionali, tra gli altri componenti dell’organismo di controllo, hanno manifestato la loro soddisfazione per l’andamento del Programma sia in termini di impegno e spese (pari al 67%) sia per la capacità dimostrata nella conversione del Programma durante l’emergenza Covid, attraverso la previsione e l’attuazione di diverse misure di contrasto.

Tra i punti all’ordine del giorno anche una lettura complessiva del PR Molise FESR e FSE + 2021-2027. E’ stata confermata la decisione di approvazione dello scorso 21 novembre: nei prossimi giorni giungerà la comunicazione ufficiale in merito.

Il nuovo Programma regionale può contare su una dotazione finanziaria di 402 milioni di euro. Si dà così il via agli adempimenti propedeutici alla messa in campo di nuove importanti azioni programmatiche.

