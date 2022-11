Pulizia dei canali, l'impegno del Cosib

TERMIOI. La parola d’ordine deve essere prevenzione e cura del territorio. E’ questa l’ottica con cui il Cosib interviene nel perimetro consortile, a Termoli. Nel gennaio prossimo saranno 20 gli anni trascorsi dalla drammatica alluvione, costata centinaia di milioni di euro di danni, anche per l’incuria dei corsi d’acqua. Acquisita la relazione del responsabile Lavori e Controllo Tecnico di Gestione datata 25.10.2022, con la quale su gestione e manutenzione dei colatori consortili, nel periodo maggio- settembre 2022, riferisce di aver effettuato, con le stesse modalità seguite negli anni precedenti da altro settore consortile, le attività di sfalcio e rimozione del sedime dei colatori consortili, esplicitate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo. A seguito della ricognizione compiuta nei giorni scorsi, è emerso che nei colatori consortili, a causa del particolare andamento climatico, la vegetazione è talmente ricresciuta da pregiudicarne la funzionalità; a seguito, poi, dell’accordo siglato con il Consorzio di Bonifica (ora denominato del basso Molise) è sopraggiunta la necessità di effettuare un’attività straordinaria di sfalcio, rimozione sedime e taglio di alberi e arbusti su una parte del canale 1bis, dal Cosib mai effettuata, nonché la parziale rimozione di cumuli lungo i bordi dei canali, che non consentono il deflusso delle acque meteoriche dei terreni nei recettori consortili. Al fine di garantire la funzionalità dei colatori consortili, prevista l’integrazione di un importo massimo di ulteriori 60mila euro da destinare alle seguenti attività: ripetizione delle attività di sfalcio e rimozione del sedime laddove presente, su tutti i colatori consortili; attività straordinaria sul canale 1bis, ivi compresa la rimozione del sedime al disotto dei ponticelli dei colatori consortili; pulizia di cunette a tutto oggi mai pulite; attività di rimozione recinzioni e/o sbarre su proprietà consortili apposte da privati, che non consentono l’accesso lungo i canali per le attività di sorveglianza e manutenzione.