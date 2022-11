Attività intramoenia al Laboratorio analisi, «Ripristinarla al più presto»

TERMOLI. Un vero e proprio appello, quello rivolto al direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, da parte del patologo clinico Giancarlo Totaro, stavolta proprio in tema di laboratorio analisi, reparto in cui il medico svolge le sue mansioni.

Appello per accelerare lo sblocco dell'intramoenia del laboratorio analisi dei laboratori degli ospedali molisani.

«L'attività in libera professione-intramoenia in laboratorio analisi dell'ospedale fu "momentaneamente" sospesa da marzo 2021 per una revisione del servizio e pur essendo molto utile e apprezzato dai pazienti, inspiegabilmente non è stato ancora ripristinato.

Sono state, nel frattempo, apportate tutte le modifiche della organizzazione ma il servizio è rimasto impantanato nelle solite pastoie burocratiche.

Sono molto frequenti le richieste di persone che vogliono fare le analisi del sangue a "pagamento" presso il laboratorio dell'ospedale San Timoteo ma sono respinte dal Cup, perché tale modalità di accesso al servizio è ancora sospesa privando i cittadini di un servizio che garantisce la facilità di accesso, una celerità di esecuzione ed un vantaggio economico anche per l'Asrem permettendo alla stessa di essere concorrenziale con il privato, come avviene per tutte le altre specialità.

Cosa rispondere ai pazienti che chiedono il perché, nonostante un tempo così lungo dalla sua sospensione, non viene ancora sbloccata l'intramoenia per il Laboratorio Analisi?

Inoltro direttamente alla Direzione Asrem questa domanda, che anche mi è stata rivolta ancora una volta dai cittadini-utenti che richiedono il servizio anche nella consapevolezza che il direttore non si può occupare in prima persona di ogni cosa».