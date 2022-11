Sicurezza, soste e controlli: il nodo viabilità in via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Di recente abbiamo pubblicato un articolo con cui esortavamo a una maggiore attenzione e al rispetto del codice della strada nella zona del Terminal bus e in via Martiri della Resistenza, tuttavia quello che ci viene segnalato va nella direzione opposta, come ha voluto evidenziare un cittadino residente a Termoli.

Si è rivolto alla nuova e già molto apprezzata sezione “Dillo a Termolionline”. Prendendo spunto dalla sua testimonianza ne proponiamo la “denuncia” sulla pericolosità dettata dagli atteggiamenti incauti, ricordando come Dillo a Termolionline è uno spazio dedicato a situazioni di interesse collettivo e generale, ma risolvibili con interventi di breve e medio termine. Qui, oltre alla moral suasion, difficile poter intervenire direttamente, anche se c’è un aspetto, quello legato ai controlli, che certo va spinto e gli stessi implementati.

«Salve, vorrei segnalare la pericolosità sempre più crescente di via Martiri della Resistenza. A tutte le ore auto e moto la percorrono a velocità sostenuta nonostante la presenza di diversi attraversamenti pedonali. Gli automobilisti sempre più spesso ignorano i pedoni ed è diventato pericolosissimo attraversare la strada. Sarebbe opportuno che il Comune rialzasse gli attraversamenti pedonali tanto da costringere i veicoli a rallentare. Nelle ore notturne il pericolo aumenta vertiginosamente visto che la stessa strada diventa un circuito che veicoli di ogni genere percorrono a velocità maggiori. Segnalo che nella medesima strada insistono uffici comunali, centro commerciale, terminal e diverse attività commerciali.

Il tratto interessato è compreso tra la rotonda con via Madonna delle Grazie e la nuova rotonda del terminal in entrambi i sensi di marcia. La mattina è pieno di ragazzi che dal Terminal si dirigono verso i vari istituti scolastici presenti in zona. Per un riscontro basta stazionare 15 minuti il giorno e 15 minuti la sera per rendersi conto della pericolosità. Concludo evidenziando che in passato è stato investito un anziano e l’estate scorsa è stato investito un ragazzo nei pressi del Terminal. In entrambi i casi l’esito è stato mortale. Ringrazio cordialmente per le attenzioni che ponete a questa città che sempre più spesso evidenzia usi da Far-West, come la sosta indisciplinata. A tal proposito via Inghilterra nei pressi dell’immissione con via Molise palesa auto in doppia fila lasciate dagli avventori della sala scommesse ivi presente. Spesso proprio il proprietario lascia incurante la propria auto, una Bmw nera, in doppia fila nonostante sia vietato e a quel punto la domanda nasce spontanea: perché non intervengono le forze dell'ordine? Grazie ancora».