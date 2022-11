Lotta ai cambiamenti climatici anche in Molise

CAMPOBASSO. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Nicola Cavaliere, ha approvato due importanti delibere che contribuiscono a rendere il Molise sempre più all'avanguardia sul decisivo fronte della tutela dell'ambiente e del territorio.

La prima riguarda l'approvazione della 'Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici' (Sracc), in conformità con le raccomandazioni della Commissione europea. Il documento in questione approfondisce e aggiorna gli scenari climatici futuri a livello regionale, conducendo valutazioni sugli eventuali impatti nei vari settori e analisi di vulnerabilità, tracciando gli obiettivi generali di adattamento e le ipotesi di intervento da parte dell'amministrazione.

La seconda delibera sancisce invece l'adesione della Regione Molise alla 'Carta della missione per l'adattamento ai cambiamenti climatici', documento che impegna i firmatari ad intraprendere modalità di azioni inclusive sul territorio che coinvolgano cittadini, imprese, istituzioni ed enti di ricerca.

"Quello dei cambiamenti climatici - commenta l'assessore Cavaliere - è un tema purtroppo di fresca e tragica attualità, attraverso l'approvazione di queste due libere offriamo strumenti nuovi alla Regione per il contrasto al fenomeno e la salvaguardia del nostro straordinario patrimonio naturale e paesaggistico. Ringrazio il presidente e i colleghi per la collaborazione, è nostra responsabilità - conclude - agire in maniera determinata e lungimirante, lo dobbiamo soprattutto alle future generazioni".