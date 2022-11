#Plastic Free allarga l'azione sul territorio, verso il protocollo d'intesa a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si allarga il perimetro territoriale delle collaborazioni promosse dall’associazione Plastic Free Onlus, che di recente ha sottoscritto protocolli d’intesa con le amministrazioni comunali di Guardialfiera e Portocannone, su impulso del referente provinciale Giuseppe Fabbiano. L’impegno si estende grazie al protocollo d’intesa che verrà perfezionato anche a Montenero di Bisaccia, con la Giunta Contucci che ha deliberato di accogliere la proposta provenuta proprio da Plastic Free Onlus, trasmessa dai volontari all’ente locale lo scorso 20 ottobre.

L’accordo ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso. «L’interesse suscitato dall’iniziativa promossa dall’associazione Plastic Free è elevato, in considerazione dell’attuale e sempre crescente problematica della diffusione e dispersione nell’ambiente di materiale plastico, con le evidenti ricadute negative a livello planetario in termini di inquinamento degli ecosistemi terrestri; l’associazione promuove e organizza, fra l’altro, iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica quali, a titolo meramente esemplificativo, l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio con l’aiuto di personale che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi, attività di sensibilizzazione».

L’amministrazione ha così ritenuto opportuno che il Comune di Montenero di Bisaccia si attivi fattivamente in un’ottica di esempio collettivo e di buona pratica aprendosi sul territorio alle attività di sensibilizzazione tramite le seguenti iniziative a titolo gratuito: appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto, informazione e sensibilizzazione on line sui social geolocalizzata sul territorio, informazione e sensibilizzazione attraverso stand, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva. Tutte le attività indicate saranno realizzate nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e delle norme vigenti sulle attività di volontariato, esonerando il Comune da ogni responsabilità; con l’ associazione è stato condiviso un protocollo d’intesa della medesima durata dell’Amministrazione comunale in carica e che impegni il Comune ad attivare azioni concrete nell’ambito della sensibilizzazione della propria cittadinanza (passeggiate ecologiche, segnalazioni di degrado, appuntamenti di raccolta rifiuti…).

A tal riguardo Plastic Free, avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione promuove e organizza, fra l’altro, iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica quali, a titolo meramente esemplificativo, l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio (in parchi, spiagge etc.) con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi iscrivendosi all’associazione. Nel testo del protocollo d’intesa, si precisa che il Comune promuove e valorizza la tutela ambientale e tutte le forme di volontariato, in campo ambientale e sociale, per il miglioramento del territorio e che è attivo sulla raccolta differenziata e sulla corretta gestione dei rifiuti pericolosi. «Manifestiamo particolare interesse alle iniziative promosse e organizzate da Plastic Free per il perseguimento delle finalità sopra esposte rendendosi disponibile a porre in essere una collaborazione secondo i termini meglio descritti, con l’obiettivo di contribuire a creare una maggiore consapevolezza sull’importanza di preservare l’ambiente dalla plastica e dell’opera svolta più in generale in tale contesto da Plastic Free.

Il Protocollo d’Intesa vuole semplificare i passaggi burocratici tra le parti per permettere a Plastic Free la velocizzazione delle attività di volontariato sul territorio. Inoltre, la presente scrittura vuole creare un canale di comunicazione diretto tra le parti, per lo sviluppo dell’associazione sul territorio e per il miglioramento della città verso la tematica green. Per gli appuntamenti di raccolta e per le passeggiate ecologiche, offrirà il proprio patrocinio gratuito autorizzando le attività sul territorio e garantendo l’intervento dell’azienda di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi a fine di ogni iniziativa. L’iniziativa sarà comunicata sia all’Ente che all’azienda di raccolta locale almeno una settimana prima e dovrà essere concordata con gli stessi. Garantire priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti fatte dai referenti Plastic Free. Per l’attività di volontariato, prevista nel Protocollo, s’intende, unicamente, l’attività prestata dagli associati, in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto. I rapporti che si instaurano per effetto del presente Protocollo attengono, esclusivamente l’Ente e Plastic Free, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto, esclusivo o meno, con i singoli associati. L’attività svolta dagli associati è da considerarsi attività svolta per conto di Plastic Free sia sotto il profilo civile, penale ed amministrativo. L’attività non costituisce, in alcun modo attività discendente da rapporto di pubblico impiego. L’Ente, in base alle proprie disponibilità di bilancio, può decidere liberamente di erogare eventuali contributi o altri supporti economici a sostegno delle attività svolte dall'associazione sul territorio comunale.