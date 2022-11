Pediatria e Ortopedia a corto di personale, l'Asrem apre ai medici stranieri

TERMOLI. Mancano pediatri e medici di ortopedia negli ospedali molisani. I primari dei reparti chiedono l’avvio di procedure libero professionali, in considerazione della “gravissima criticità di personale medico in dotazione, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e a copertura anche dell’emergenza Covid”.

Allo stato, ci sono 8 pediatri al Cardarelli (due sono specializzandi) e uno in scadenza a fine anno, un pediatra a Isernia e 3 a Termoli; In Ortopedia vi sono 4 medici al Cardarelli, uno presto andrà in pensione, due a Termoli e 4 a Isernia.

L’Asrem ha preso atto del perdurare della grave carenza di personale dirigenziale medico specializzato nella disciplina Pediatria-Neonatologia anche a seguito delle suindicate procedure, in quanto non risultano coperti 12 posti rispetto ai 18 previsti nel Piano dei fabbisogni 2021-2023; così come si cercano 11 medici ortopedici, è stato pubblicato l’avviso per medici stranieri. Nella speranza di coprire i vuoti in organico anche con contratti a termine. Sono 23 i posti messi a bando.