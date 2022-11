Ciclovia Adriatica, sette imprese in gara per l'appalto da 3,7 milioni di euro

TERMOLI. Al traguardo la procedura di gara per assegnare i lavori di realizzazione della ciclovia da 5 milioni di euro che collegherà il Molise alla Puglia e all’Abruzzo. Lo scorso 25 novembre sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte. La manifestazione d’interesse aveva raccolto ben 102 adesioni, di queste sono state estratte 15 imprese, di cui in sette hanno presentato la documentazione nei tempi previsti, una sola azienda è molisana, una di San Salvo, le altre territorialmente più lontane.

Tra le Linee di Sviluppo e relative aree di intervento concordate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Molise veniva collocato l’Asse 4: Turismo e Cultura, che comporta azioni strategiche volte a migliorare la promozione ed il marketing turistico, atte a valorizzare i sistemi turistici complementari di mare, monti, laghi, alberghi diffusi, borghi, finalizzati a promuovere uno sviluppo turistico integrato ecosostenibile e del benessere; nello stesso Asse si colloca l’Azione: Programma integrato per lo Sviluppo del turismo ambientale e ricreativo con una dotazione di 5 milioni di euro per il progetto di valorizzazione di un sistema diffuso del mare attraverso la mobilità turistica sostenibile; gli interventi inseriti nel Patto sono stati finanziati con risorse disponibili FSC 2007- 2013 e FSC 2014-2020, dei Fondi strutturali dell’Unione europea e delle risorse di cofinanziamento nazionale.

Il Comune di Termoli ha concordato sull’utilità di un percorso condiviso per intercettare le opportunità di investimento allocate nel Patto per il Molise sull’Asse 4: Turismo e Cultura - Azione Programma integrato per lo Sviluppo del turismo ambientale e ricreativo, che coinvolge anche il proprio territorio; quale Ente capofila, dell'associazione dei Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Campomarino, ha sottoscritto il protocollo d'intesa con la Regione Molise in data 25/07/2017, per l'attuazione del finanziamento pari a 5 milioni di euro per la “Valorizzazione del Sistema Diffuso del Mare attraverso Mobilità Turistica Sostenibile” per la realizzazione della pista ciclabile rientrante nel cosi detto “corridoio adriatico”. Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso 30 agosto.

Dei cinque milioni complessivi, sono 3.694.447,52 euro i fondi per lavori a base d’asta, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 131.977,93 non soggetti a ribasso. Il finanziamento è stato concesso dalla Regione lo scorso 16 settembre. Il progetto è stato redatto dal Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da A.t.p. Ambiente e Trasporti Progettazione srl/Ferrotramviaria Engineering spa/dott. Roberto Tommaselli. Dei cinque milioni, restano 1.305.552,48 di euro per somme a disposizione dell'Amministrazione. Di ieri la pubblicazione della nomina della commissione giudicatrice, di cui non fa parte il Rup, dirigente Silvestro Belpulsi. Stante l'esperienza e competenza nella materia, comprovata dai curricula degli stessi, acquisiti e pubblicati, chiamati a farne parte come presidente l’ingegner Gianfranco Bove e come componenti i colleghi ingegneri Quintino Graziano e Silvia Maria Plescia.