Un labirinto per "sfogliare" il Molise: Azienda di soggiorno verso la Bit 2023

TERMOLI. L’Azienda di soggiorno e turismo di Termoli prepara il ritorno alla Bit di Milano, a febbraio, dal 12 al 14.

La Borsa Internazionale del Turismo scalda i motori in vista dell’edizione 2023 – presso Allianz MiCo– e si conferma punto di riferimento per anticipare le tendenze del settore. Un quadro che rimane, comunque, sostanzialmente positivo e che l’Osservatorio di Bit 2023 continuerà a monitorare nei prossimi mesi, per condividere con tutti gli operatori della filiera dati e informazioni utili a supportare la crescita del business, storica vocazione della manifestazione. La prossima edizione punta a consolidare ulteriormente il ruolo di BIT come appuntamento di riferimento in Italia, e tra i primi in Europa, per il networking tra domanda e offerta italiane e internazionali, oltre che per esplorare in anteprima dati, tendenze e momenti formativi in un ricco palinsesto di eventi. Il team di Bit sta lavorando alle nuove proposte per l’edizione 2023.

A oggi già confermate le aree Leisure con le proposte delle destinazioni e degli operatori, BeTech per i servizi digitali e social, il MICE Village interamente dedicato al business travel. Confermato anche il format Bringing Innovation Into Travel per gli eventi, che ha riscosso grande successo negli ultimi anni grazie a una gamma di appuntamenti che spaziano dagli incontri con grandi personaggi internazionali a una “cassetta degli attrezzi” di strumenti pratici per sviluppare il business. L’Azienda di Soggiorno e Turismo facendo proprie le iniziative promosse dal Patto per lo sviluppo del Molise è soggetto attuatore del progetto “Le autentiche emozioni del Molise: azioni di marketing territoriale 2022‐2023”, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 180 del 10.06.2022.

L’Aast ha avanzato richiesta per la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio, per “Migliorare la qualità dei servizi di promozione del territorio a partire dalla definizione di una immagine brillante e attrattiva, sviluppando un marketing efficace, innovativo e integrato, diffuso ma che restituisca una visione coesa e unitaria della regione”, del Piano Strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo (PST), questo Ente, attraverso la partecipazione alla manifestazione intende promuovere le risorse culturali del territorio Regione quale strumento d’attrazione delle iniziative turistiche nonché per valorizzare le risorse del territorio regionali presso gli operatori del settore, realizzando gli interventi previsti nel progetto “Le autentiche emozioni del Molise: azioni di marketing territoriale 2022‐2023”.

«La Bit è una fiera internazionale che raccoglie intorno a sé gli operatori turistici di tutto il mondo, un numeroso pubblico di visitatori, appassionati di viaggi televisioni e stampa – riferisce l’Aast nel bando pubblicato ieri per l’allestimento e fornitura dello stand espositivo e servizi complementari per la realizzazione del Progetto, al fine di garantire la partecipazione della Regione Molise. A tal fine l’azienda autonoma di soggiorno e turismo ha richiesto per la partecipazione della Regione Molise alla BIT – edizione 2023 ‐ l’assegnazione di uno spazio di metri quadri 248, nel Padiglione n. 3 della Fiera di Milano – composto da spazi liberi n. 3 (mt. 16 x 15.5 x 16 x 15.5), elaborando un progetto di ideazione in modo da creare un unico ambiente espositivo. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire i seguenti servizi: Progettazione esecutiva, organizzazione dello spazio espositivo, anche mediante l’utilizzo di tecnologie digitali e soluzioni innovative. Allestimento dello spazio espositivo della Regione presso la Bit Milano, con possibilità di riutilizzo del materiale promozionale prodotto. Attività di promozione della Regione, informazione, divulgazione e comunicazione anche attraverso la creazione di apposito ufficio stampa coerentemente coi contenuti informativi previsti nel progetto “Le autentiche emozioni del Molise: azioni di marketing 2022‐2023”. Accanto a questi, anche servizi complementari di natura logistica. L’imposto a base di gara è di 130mila euro e il termine scadrà alle 12 del 15 dicembre prossimo. L’idea progettuale è ispirata al viaggio, sempre stato per l’uomo un momento di trasformazione e catarsi; indipendentemente dalla distanza percorsa o dal modo con cui ci si sposta, ogni spazio di diversità attiva un cambiamento interiore, una forma di evoluzione interiore, piccola o grande, nel sistema di rappresentazione di se stessi e del mondo. Come affermava Henry Miller “La propria destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose”. La partecipazione del Molise alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, edizione 2023, si incardina proprio sulla peculiarità territoriale, sulla capacità spirituale e ancestrale della regione, di dare forma al cambiamento di aspetti significativi e profondi del visitatore. Per questo, lo stand avrà numerosi e forti elementi evocativi della simbologia archetipale del viaggio nella cultura occidentale ed elementi emblematici del genius loci. Si avrà l’obiettivo di identificare il Molise come luogo di un turismo trasformativo, dove i ritmi del vivere, le peculiarità culturali, le bellezze paesaggistiche e artistiche, unite ad una dimensione propriamente meditativa di una regione poco caotica, permettono al viaggiatore di aprirsi a spazi di riflessione circa il proprio io, il proprio stile di vita, il proprio ordine e sistema valoriale. Dal punto di vista del marketing territoriale, l’idea è quella di identificare l’autenticità delle emozioni esperibili in Molise (emblema del brand turistico), come le più profondamente e intimamente impattanti nell’esperienza di viaggio. La struttura base dello stand sarà idealmente quella di un cerchio inscritto in un quadrato. Strutturalmente, nei lati esterni (fronte e retro dello stand), verranno disegnati due semi cerchi che rappresenteranno la parte più propriamente comunicativa dei contenuti. Il cerchio rappresenta quindi una dimensione sia di protezione (una regione che endemicamente resta un po’ chiusa), sia di comunicazione. Il proteggersi in questo metaforico «hortus conclusus» rappresenta anche l’occasione per presentarsi al mondo.

L’idea è quella di fornire una dimensione avvolgente e al tempo stesso imponente alla struttura comunicativa complessiva. L’utente inoltre è chiamato, se vuole intraprendere il percorso di visita previsto, ad attraversare dei varchi; dal punto di vista narrativo quindi il Molise non «si apre» immediatamente alla visita, né dal punto di vista culturale, delle mode ecc., né dal punto di vista della logistica; ma occorre uno sforzo da parte del visitatore, che deve coscientemente e in maniera anche leggermente «anticonformista», muovere verso una meta per certi versi nuova e complessa. Superata dunque la soglia del cerchio ideale, si è pronti all’entrata verso il labirinto (e quindi idealmente ad un viaggio trasformativo) descritto nell’elemento 1 del concept. Elemento fulcro e caratterizzante lo stand sarà una grande Cavea che si ispirerà alla struttura di quella presente nel Teatro di Pietrabbondante. Si andrà a costruire un luogo della contemplazione, ma anche della discussione e della condivisione; un elemento scenico che cercherà di ispirare la sensazione di apertura e ampiezza; una grande seduta entro cui la comunità riunitasi riesca a connettersi intorno a temi significativi. Fondamentale nella costruzione dell’elemento scenico è la riproposizione della forma ergonomica della seduta caratterizzante Il Teatro di Pietrabbondante. Questo diventerà un vero e proprio elemento narrativo e di proposizione turistica (oltre che di esperienza per il visitatore) all’interno della fiera. Il grande mobile/seduta (vedi render...), diverrà nel dopo fiera un elemento di costruzione istituzionale all’interno della Regione Molise; verrà infatti riallestito in maniera permanente in un luogo pubblico per essere emblema di future assemblee e consessi.