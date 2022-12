Turismo è Cultura: si svela il programma 2023 di tutti gli eventi molisani

gio 01 dicembre 2022

CAMPOBASSO. “Turismo è cultura”, dopo il lancio della campagna di promozione nei luoghi di transito, come grandi stazioni e autogrill, prende corpo anche il cartellone degli eventi che caratterizzerà il 2023 nel Molise.

C’è attesa per la presentazione in programma stamani, alle 10.30, presso l'Auditorium del palazzo Gil, a Campobasso, nella conferenza stampa di presentazione del Cartellone 2023 di tutti gli eventi rientranti in 'Turismo è Cultura', con l'intervento di sostegno della Regione Molise agli operatori che promuovono e tutelano il patrimonio culturale locale. Interverranno il presidente Donato Toma, l'assessore al Turismo e alla Cultura Vincenzo Cotugno e i rappresentanti delle associazioni vincitrici del bando.

Si tratta di un unicum, per la prima volta che la Regione presenta un cartellone così ricco (centinaia di giorni dedicati alla cultura) e in anticipo rispetto al nuovo anno, calendarizzando tutti gli eventi.