"Sicurezza in sala operatoria", i chirurghi si incontrano a Termoli

TERMOLI. Proctologia e sicurezza in sala operatoria. È questo il titolo del congresso che si svolgerà sabato 3 dicembre a Termoli presso l’Hotel Meridiano.

Un evento regionale che rientra nella programmazione formativa dell’Acoi (associazione chirurghi ospedalieri italiani) per l’anno 2022. Alla realizzazione del convegno hanno contribuito tutti i chirurghi molisani e per l’occasione sono stati invitati autorevoli colleghi da fuori regione (Campania, Abruzzo, Puglia). Sono Presidenti i 3 primari delle chirurgie di Campobasso, Isernia e Termoli.

Il 2022 segna la fine della pandemia e con essa noi chirurghi molisani ci auguriamo di riprendere gli incontri scientifici. La mission di questo evento è quella di affrontare il tema della sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari in campo proctologico. È stato scelto un argomento in continua evoluzione, sempre stimolante per il chirurgo, ovvero la proctologia. Situazioni che mettono il chirurgo di fronte a scelte a volte non sempre codificate soprattutto nell’urgenza. Ho voluto estendere l’invito a colleghi anche da fuori regione per un confronto più ampio. In questo evento mi rivolgo anche agli infermieri di sala operatoria collaboratori indispensabili nel nostro lavoro. Saranno coinvolti anche colleghi di altre discipline per rendere più attuale possibile il nostro impegno verso i pazienti. Un piccolo spazio sarà dedicato alla tutela medico legale

L’evento è stato accreditato presso il Ministero della Salute con il Provider A.C.O.I (n. 1579). In cosa consiste il congresso? Nell’applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM-EMN-EBP). L’evento è stato accreditato per 80 partecipanti Medici Chirurghi specializzati in Chirurgia Generale; e Infermieri.

Linee guida - protocolli – procedure Professioni e discipline accreditate: Medico Chirurgo – Oncologia; Radioterapia; Chirurgia Generale; Chirurgia Plastica, Anatomia Patologica; Anestesia e rianimazione; Radiodiagnostica; Medicina Generale (Medici di famiglia) - Infermiere I crediti verranno attribuiti esclusivamente ai partecipanti in regola con l’iscrizione all’evento che avranno garantito il 90% di presenza al tempo formativo e con almeno il 75% di risposte corrette al test di valutazione finale.

Alle ore 9 si apriranno i lavori della tavola rotonda sulla “Sicurezza in ambito sanitario oggi”. Saranno presenti, tra l’altro, il presidente della regione Molise Donato Toma, Commissario ad Acta Sanità Regione Molise, l’ingegner Franceso Roberti, Sindaco Termoli, l’avvocato Oreste Florenzano.

A seguire ci sarà la presentazione del Congresso Regionale ACOI Molise e le lezioni su “Ascesso e fistola perianale: Quale trattamento in urgenza e in elezione?”, “Nuove tecnologie nel trattamento della fistola perianale”, “La sicurezza in sala operatoria” e alle 12 la Lectio magistralis “La sicurezza per il paziente e per gli operatori sanitari”.

Dopo il pranzo sarà la volta della lezione su “Ragade anale: quando la chirurgia?