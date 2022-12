Guglionesi-Montecilfone, «Attenti alla SP 168

GUGLIONESI-MONTECILFONE. Sono tante le segnalazioni che arrivano ogni giorno a causa delle strade dissestate del basso Molise.

Questa volta tocca alla strada provinciale 168, quella che collega Guglionesi a Montecilfone. Un cantiere a cielo aperto per la costruzione del metanodotto che, però, rischia di diventare un pericolo per gli automobilisti che la percorrono.

«Questa è la strada che collega Guglionesi a Montecilfone. Specialmente su questa curva sono diversi anni che il guard-rail è divelto. Per non farci mancare nulla, proprio sotto c'è una grossa fossa che ci potrebbe entrare un furgone. Il rischio è molto alto. Se qualcuno tira dritto non se ne accorge nessuno.

Andiamo incontro all'inverno con pioggia e nebbia, bisogna fare qualcosa».

