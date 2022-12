Ortopedia e traumatologia: c'è l'accordo tra Asrem e università dell'Aquila

CAMPOBASSO. L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha approvato, ai fini della successiva stipula, lo schema di convenzione con l'Università dell'Aquila per l'inserimento dell'Unità operativa complessa (Uoc) di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso nella Rete formativa della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Ateneo abruzzese.

L'accordo, considerato che "l'Università dell'Aquila, al fine di ampliare la rete formativa della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ha espresso l'interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici aziendali per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica" e l'Asrem "ha interesse alla formazione di medici specializzandi secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di specializzazione e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste". (ANSA).