Il Pd frentano dice no al forno crematorio a Larino

LARINO. Il segretario del circolo PD di Larino, Miriam Petriella, ha riunito il direttivo il quale si è espresso all’unanimità contro la decisione del Sindaco Puchetti sulla realizzazione del forno crematorio e dichiara apertamente e con forza di non condividere il modus operandi dello stesso esprimendo tutte le perplessità sul caso:

Innanzitutto, l’iter seguito in merito ad un tema così importante non è assolutamente giusto sia dal punto di vista della trasparenza nei confronti di tutti i cittadini di Larino sia per quanto riguarda la legittimità amministrativa e politica della procedura. È una scelta che non considera il territorio e tutte le sue prerogative, ancor meno la salute dei cittadini. Abbiamo un territorio ricco di prodotti eno-gastronomici, un patrimonio di immenso valore da sviluppare e promuovere e non ci sembra sia questa la strada giusta. Noi crediamo nel progresso ma in un progresso meditato e costruito in un certo modo, che preservi il territorio e le sue risorse per le generazioni future.

Certo l’incontro organizzato dal Sindaco non ci fa stare più tranquilli perché sappiamo che lo ha indetto solo perché sollecitato dalla nostra iniziativa e perché sappiamo che proverà a convincere i presenti che è tutto realizzabile e con grandi benefici per la città di Larino. L’invito fatto al Sindaco e alla sua giunta per il giorno 5 dicembre, incontro da noi promosso, resta sempre valido perché l’unica cosa che ci potrebbe far desistere sarebbe il ritiro immediato della delibera 104 del 26 ottobre 2022.In caso contrario faremo fronte comune con le altre parti avverse per procedere alla totale contrapposizione alla realizzazione del forno crematorio e siamo disposti ad intraprendere anche iniziative di tipo legale.