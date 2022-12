All'asta 36 lotti per costruire cappelle al cimitero

TERMOLI. Primi effetti dopo l’approvazione della variante al Piano regolatore del cimitero a Termoli.

Individuati nuovi lotti da destinare alla costruzione di cappelle gentilizie situati al Nord e Sud dello stesso cimitero; da assegnare mediante scelta del concessionario attraverso l’esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

La tipologia costruttiva delle cappelle di famiglia dovrà essere quella prevista nell’approvazione del Prg del Cimitero e specificatamente nelle Norme tecniche di attuazione (riferimento alla tav. n.7 – schemi grafici e studi compositivi architettonici); l’asta pubblica interesserà, sulla base della planimetria riguardante il “Settore Nord” del cimitero comunale allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 03/03/2011 (tav. 5b), un numero complessivo di “36 lotti”; i suddetti lotti avranno una superficie di mq. 14,06 (ml. 3,80 x ml 3,70), con capacità edificatoria già fissata dal Piano regolatore cimiteriale.

La domanda di concessione potrà essere presentata da cittadini maggiorenni nati a Termoli o residenti da almeno 3 anni; l’importo a base d’asta per ogni singolo lotto pari ad euro 8.790 euro segue la stima elaborata dal Settore Lavori Pubblici. Laa durata della concessione sarà di anni novantanove e l’aggiudicazione avverrà secondo le modalità di cui agli artt. 63 e seguenti del R.D. 23/05/1924, n. 827, da esperirsi con il metodo di cui agli art. 73, lett. c) e art. 76 del Decreto stesso, vale a dire mediante offerte segrete in rialzo sull’importo a base d’asta.

La Giunta ha demandato al Servizio Patrimonio l’esecuzione di tutti i necessari provvedimenti consequenziali.