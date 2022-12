Consumi elettrici raddoppiati in Molise

MOLISE. In Molise nel 2021 la produzione lorda di energia elettrica (2.902 GWh) è stata più del doppio rispetto ai consumi totali (1.361,3 GWh).

È quanto emerge dal confronto dei dati pubblicati da Terna.

In particolare, dall'eolico sono stati prodotti 718,4 GWh, 221,3 dal fotovoltaico, 245,2 dall'idrico e 1.717,1 dal termoelettrico. Per quanto riguarda i consumi (1.361,3 GWh), 45,5 GWh sono riconducibili al settore agricoltura, 284,8 al domestico, 719,2 industria e 311,8 al settore servizi. Di seguito il riparto dei consumi delle due province per settore.

Campobasso: 40,4 GWh (Agricoltura), 490,7 (Industria), 217,8 (Servizi), 209,1 (Domestico). Totale: 958,0 GWh. Isernia: 5,2 (Agricoltura), 228,5 (Industria), 94,0 (Servizi), 75,7 (Domestico). Totale: 403,4 GWh. (ANSA).