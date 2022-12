Messaggi dal mare, Roberto Regnoli in copertina su Repubblica.it

TERMOLI. La passione dell’ex primario di Ortopedia dell'ospedale San Timoteo di Termoli, Roberto Regnoli, ancora una volta sulla ribalta nazionale.

Parliamo, evidentemente, della raccolta di messaggi che provengono dal mare, che già in passato ha avuto più volte risonanza e amplificazione, anche su riviste come Focus.

Stavolta è il sito Repubblica.it, che gli dedica un servizio nella sezione video Repubblica.tv, pubblicato lo scorso 26 novembre.

Poco più di 4 minuti, curati da Sofia Gadici, in video-collegamento, come ormai avviene nei contatti da remoto, in cui Regnoli spiega come nasce la sua passione e soprattutto l’essenza di una raccolta di 830 messaggi.

«Roberto Regnoli è stato per anni un medico ortopedico, primario a Termoli, in Molise. Poi da pensionato ha iniziato la sua avventura di "cercatore di messaggi in bottiglia", anche se preferisce non definirsi così dato che è iniziato tutto per caso. Una bottiglia trovata in spiaggia nel 2015 durante una passeggiata, poi un'altra e un'altra ancora fino ad arrivare a quota 830. Ora i messaggi vengono esposti una volta all'anno in una mostra e i più belli sono stati raccolti e pubblicati in un libro. I preferiti di Roberto sono quelli d'amore: messaggi affidati al mare che ascolta tutto e non giudica», l’abstract con cui la collega di Repubblica introduce il servizio filmato.

Una passione che venne divulgata per la prima volta proprio su Termolionline, dove c’era una rubrica ad hoc.