«Diamo un calcio all’azzardo!», in campo contro la dipendenza dal gioco

TERMOLI. «Diamo un calcio all’azzardo!» È questo il motto alla base della nascente collaborazione tra “Casa dei Diritti” e “Arcadia Termoli - C5”. Ancora una volta le associazioni del territorio si uniscono e fanno fronte comune contro una delle patologie più diffuse degli ultimi anni: la ludopatia, cioè la dipendenza dal Gioco d’Azzardo. Ogni giorno vengono spese in scommesse, VLT, Bingo, Slot Machines etc. vere e proprie cifre da capogiro: secondo gli ultimi dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2020 il Molise, nonostante il lockdown, ha, comunque, fatto segnare una spesa di 55,77 mln di euro, escluso il gioco online e quello illegale. Spesso i giocatori patologici, schiacciati dal peso di debiti sempre più ingenti, si sentono abbandonati da tutti e non sanno a chi rivolgersi. Per far fronte a questa emergenza “La Casa dei Diritti” ha messo in campo, con il partenariato delle associazioni Konsumer, InFormare, Ali Autonomie e SerD, il progetto “Giocare senza rischi / Help Ludopatia” ed il relativo numero verde 800.661501 a cui rispondono per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, le operatrici del Servizio Civile Universale. Le volontarie sono coadiuvate sia da un team di psicologi, presenti su tutto il territorio nazionale, per il supporto alle vittime del gioco d’azzardo patologico, sia da commercialisti ed avvocati in grado di sostenere i ludopatici nelle crisi economiche da sovra indebitamento, applicando le misure della legge “salva suicidi”. Per queste ragioni, in occasione della “Semifinale di Coppa Italia Regionale Calcio a Cinque” che si terrà a Termoli sabato 3 dicembre 2022, alle ore 16 presso il campetto di Via Pertini, verrà presentato il progetto. Un match, quello tra “Arcadia Termoli” e “Miranda”, per ricordare a tutti che lo sport è tra gli antidoti più forti contro qualsiasi dipendenza, compresa quella dal gioco d’azzardo.

