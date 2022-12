In Consiglio adottato il nuovo Piano dei lavori pubblici, i rilievi della Stumpo

TERMOLI. Poco meno di un’ora effettiva di lavori, il tempo necessario per archiviare otto argomenti in discussione nell’ordine del giorno dell’ultimo Consiglio comunale, a Termoli, convocato dal presidente Annibale Ciarniello alle 18.30 dello scorso giovedì sera, primo dicembre.

Ad aprire la seduta la ratifica del nuovo piano triennale delle opere pubbliche e dell’elenco annuale, una ratifica di quanto deliberato in Giunta lo scorso 6 ottobre.

L’opposizione ha lamentato il mancato accesso alle schede e in ogni caso la consigliera Marcella Stumpo ha ritenuto di esprimere la propria contrarietà sia sulla riqualificazione dell’ex caserma dei Carabinieri, a Termoli, dove si sarebbe persa una grande occasione per realizzare qualcosa di importante socialmente per la città, in tema di accoglienza ai più deboli, e sul percorso di finanziamento al museo del mare.

Metà dell’agenda è stata dedicata al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, dove anche qui la consigliera Marcella Stumpo ha avuto da ridire su come sia stata gestita una delle pratiche.

Il presidente Ciarniello ha ritenuto superata la discussione sulla interpellanza riguardante il manufatto sul lungomare Nord adibito a ospitare i contenitori della raccolta differenziata, poiché rimossa nelle more dell’assise civica.

A chiudere l’assemblea consiliare le relazioni degli assessori Giuseppe Mottola e Vincenzo Ferrazzano, che hanno risposto ad altre due interpellanze, quelle sui servizi di gestione, accertamento e riscossione tributi minori e sugli edifici scolastici Bernacchia e Schweitzer.

