Trasporto pubblico, il Tar nega la sospensiva sul bando regionale

TERMOLI. Prosegue il braccio di ferro sul trasporto pubblico in Molise. Il Tar ha respinto la richiesta di istanza cautelare per la sospensiva dell’efficacia del bando di gara pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 14 ottobre 2022, con il quale è stata indetta una “Procedura aperta ex Regolamento n. 1370/2007/CE, per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano del bacino territoriale della Regione Molise.

Il bando era stato impugnato dall’Atm, col ricorso discusso appunto in fase cautelare nella camera di consiglio del 30 novembre scorso.

I giudici hanno evidenziato che la società ricorrente, «pur sollevando approfondite e articolate critiche sull’intero impianto della gara oggetto di contestazione, meritevoli dei debiti approfondimenti nella sede del giudizio di merito (ma non compatibili con i limitati orizzonti cognitivi propri della presente fase di giudizio), prospetta elementi di danno che non presentano, però, caratteri di stringente attualità e subitanea incidenza tali da giustificare la sospensione interinale dell’efficacia degli atti impugnati, atteso che: l’udienza pubblica di trattazione della controversia può sin d’ora essere fissata, per il giorno 25.1.2023, ossia poco dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte di gara (19 dicembre 2022)».

«La significativa complessità della gara induce a escludere la possibilità di una immediata definizione della relativa procedura ad evidenza pubblica, la cui aggiudicazione non potrà quindi verosimilmente intervenire prima della definizione della controversia all’udienza appena detta; Rilevato, altresì, che nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase cautelare deve darsi prevalenza all'esigenza dell’Amministrazione di dare pronto avvio alla procedura di scelta dei nuovi soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano nel bacino della Regione Molise, laddove costituisce prerogativa ed onere della singola ricorrente valutare la sussistenza delle condizioni minime per poter presentare una propria offerta di gara entro il termine di scadenza previsto dal bando (impregiudicate restando le censure articolate nel ricorso in esame, che, qualora reputate fondate, dispiegherebbero comunque effetti di annullamento sull’intera procedura competitiva)».