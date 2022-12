Tempio crematorio di Larino, Nola: «Esigenza di una transizione burocratica»

LARINO. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Vittorio Nola, ha preso parte ieri sera all’assemblea pubblica indetta dal sindaco Puchetti a Larino, «Anche dopo le nostre sollecitazioni, per parlare di un progetto che in questi giorni ha fatto discutere parecchio: quello del tempio crematorio.

Devo dire che il confronto con la cittadinanza e con gli amministratori è stato molto corretto. Sono emerse tutte le posizioni sia favorevoli che contrarie all’iniziativa. E alla fine il primo cittadino ha comunicato che entro Natale revocherà la delibera contestata che riguardava il project financing da avviare per la costruzione del tempio crematorio, rientrante anche nell’ambito della costruzione di nuovi loculi presso il cimitero del paese.

Durante il dibattito ho colto l’occasione per sottolineare alcuni concetti a mio avviso semplici ma fondamentali: innanzitutto l’importanza di confrontarsi sempre con i cittadini prima di prendere qualsiasi decisione che abbia un impatto sulle nostre città, ma anche sulla sfera sensibile delle persone. Lavorando sui territori, inoltre, si può impedire la realizzazione di opere non rispondenti ai bisogni dei molisani. È accaduto per il tunnel di Termoli, e ora stiamo cercando di spiegare i motivi per cui anche il progetto South Beach non rappresenti la soluzione migliore per il futuro di Montenero di Bisaccia, dove invece è stata apprezzata la nostra proposta di costruire un nuovo ponte ciclopedonale che congiunga proprio la marina di Montenero con quella di San Salvo.

Insomma, anche dall’opposizione regionale si può fare una buona politica.

L’invito finale che ho rivolto al sindaco Puchetti è quindi quello di impostare certamente un progetto per la riqualificazione del cimitero, ma soprattutto di discutere all’interno della prossima Conferenza dei sindaci riguardo l’opportunità di concentrare gli sforzi di tutti gli amministratori locali per la costruzione di un unico tempio della cremazione regionale, in un luogo lontano dai centri abitati. Ovviamente non può mancare l’impegno per Larino, dove occorre valorizzare le tante eccellenze del territorio, dalle produzioni agricole di pregio alla cultura.

Per fare tutto questo è arrivato il momento di iniziare ad impostare non soltanto la transizione energetica, ma anche una “transizione burocratica”, affinché il rapporto tra cittadini e amministratori sia sempre più diretto, trasparente, quindi efficace».