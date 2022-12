Piano triennale delle opere pubbliche da 84,3 milioni di euro: 38 i progetti inseriti

TERMOLI. Nella seduta di Consiglio comunale di giovedì sera è stata ratificata la delibera che aggiornava il piano triennale dei lavori pubblici (e l'annesso elenco annuale). Si tratta di una delle pianificazioni e programmazioni di maggiore rilevanza nell'ambito dell'amministrazione (vale per Termoli e per tutti gli enti locali).

Il piano triennale ha un valore nominale di 84.329.699 euro, spalmati su tre distinti esercizi: 14.271.109,81 nel 2022; 34.552.942,07 nel 2023 e 35.505.647,12 nel 2024.

Sono 38 le opere programmate nell'arco del triennio, mentre 37 quelle indicate nell'elenco annuale.

Scorrendo le schede, nelle diciture, troviamo chi sia il responsabile di procedimento, le quote spalmate negli esercizi e i vari step procedurali, che riportiamo nell'allegato disponibile nella pubblicazione.

Nelle progettualità vi sono quelle strategiche, come ad esempio la delocalizzazione del depuratore del porto e quelle legate al Pnrr come gli interventi per l'edilizia scolastica, ma anche programmi diffusi legati alla viabilità e agli arredi urbani.