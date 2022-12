Alunni dell'istituto "Achille Pace" in visita ai "Cavalieri della costa molisana"

TERMOLI. È partito questa mattina il primo modulo denominato “Giocoimparo” promosso coi Fondi Europei (realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza), e destinato ai piccoli alunni delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto comprensivo “Achille Pace” di Termoli.

Indossati abiti comodi e stivali, gli alunni accompagnati dalle maestre Antonella Ritucci e Teresa Pasquino hanno visitato il maneggio di via Sangro, del signor Giuseppe Di Lorenzo, presidente e formatore equestre Fitetrec Ante. Jessica Del Ciotto, una delle formatrici veterane dell’associazione sportiva incurante delle condizioni metereologiche avverse ha accolto i piccoli alunni e li ha introdotti alla conoscenza del cavallo, alla sua cura e alle varie specialità della disciplina sportiva praticata.

I bambini sono stati coinvolti in attività pratiche molto interessanti e sicuramente inconsuete il tutto si è concluso con un’entusiasmante passeggiata finale sulla cavalla Sofia, e anche il sole ha fatto infine capolino. L’esperienza è stata molto stimolante per i bambini e ha attivato a pieno le competenze richieste all’interno di questi percorsi formativi extracurriculari, inoltre i bambini hanno preso consapevolezza di una meravigliosa disciplina sportiva che unisce lo sport all’amore per la natura, alla cura e al rispetto della stessa. Si ringrazia per la calorosa accoglienza, il presidente Di Lorenzo, la formatrice Del Ciotto e tutte le giovani cavallerizze che hanno accompagnato i piccoli alunni in questo spettacolare viaggio nel mondo dell’equitazione.

