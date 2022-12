Raddoppio ferroviario: scatta l'occupazione temporanea dei primi terreni

TERMOLI. Progetto di raddoppio ferroviario Termoli-Lesina. Rfi ha notificato il decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione nel Comune di Termoli. Pubblicato sull’albo pretorio l’avviso di immissione in possesso e lo stato di consistenza per l’occupazione d’urgenza. La Italferr S.p.A., con sede legale in Roma, via Vito Giuseppe Galati n. 71, in nome e per conto di Rfi S.p.A.

Nel documento sono stati indicati i proprietari, individuati nel piano particellare grafico-descrittivo e nell’elenco ditte allegati al medesimo decreto. In esecuzione del decreto, Rfi S.p.A. e per essa Italferr S.p.A., il giorno ed alle ore riportate nel calendario, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., procederà, accedendo in sito, all’immissione nel possesso di detti immobili e alla verbalizzazione dello stato di consistenza degli stessi.

La ditta proprietaria viene invitata a far trovare gli immobili in questione liberi da persone e cose per rendere possibile la prevista esecuzione del Decreto, nonché ad intervenire in proprio o a farsi rappresentare da persona di fiducia avvertendo che, in assenza della Ditta proprietaria o di un suo legale rappresentante, con l’assistenza dei testimoni, si procederà ugualmente alla redazione del predetto verbale. Si avverte, altresì, che alle operazioni di cui sopra sono ammessi a intervenire eventuali titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. Offerta l’indennità provvisoria di espropriazione, nel caso di accettazione il proprietario che condividerà l‘indennità potrà inviare la documentazione attestante la piena e libera proprietà degli immobili interessati.

Galleria fotografica