Ortopedia blocca i ricoveri fino al 12 dicembre, in corsia è rimasto un solo medico

TERMOLI. Nuovo stop ai ricoveri nel reparto di Ortopedia dell’ospedale San Timoteo e nuova polemica da parte dell’avvocato Enzo Iacovino: «La misura è stracolma! Ennesima interruzione di pubblico servizio nel silenzio di tutti! I termolesi non hanno più cure sanitarie.

Un reparto rimane con un solo medico ed il responsabile è costretto a chiuderlo temporaneamente! Mentre i mestieranti-politicanti blaterano, a Termoli fino al 12.12.2022».

«Dal 2 dicembre vi è il blocco momentaneo dei ricoveri fino al 12 dicembre, per la grave carenza del personale medico - ha scritto il direttore facente funzioni Giuseppe Gagliardi ai vertici Asrem, alla centrale del 118, al direttore sanitario Petrocelli e al primario del Pronto soccorso Sorella, sottolineando come lui stesso sia assente per usufruire del periodo di riposo biologico - stante tali notevoli difficoltà, non saranno accettati ricoveri dal 2 dicembre al 12 dicembre e ogni ulteriori patologie traumatologiche chirurgiche dovranno essere trasferite presso altri presidi ospedalieri. Saranno garantite le emergenze-urgenze», questo il contenuto della comunicazione.

«Il reparto di ortopedia e traumatologia non accetterà ricoveri per grave mancanza di personale e per ovvi motivi di sicurezza per i pazienti - rincara la dose Iacovino - i sindaci del basso Molise e i consiglieri regionali vadano subito in Procura a Larino a sporgere denuncia e invochino la risoluzione immediata dell’incarico con il direttore generale. Il commissario-presidente della giunta regionale e il sub-commissario mostrino un atto di coraggio e nonostante tutto continuo a sperare che la Procura intervenga. Liberiamo e difendiamo il nostro Molise!»