Il Pnrr finanzia due interventi scolastici all'amministrazione Contucci

MONTENERO DI BISACCIA. Sono due gli interventi finanziati dal Pnrr in materia di edilizia scolastica a Montenero di Bisaccia. Riguardano il plesso della scuola media "Argentieri", con lavori di adeguamento antincendio per 70mila euro, di cui è stato approvato il progetto esecutivo, e alla scuola elementare di piazza della Libertà, per il ripristino della salubrità degli ambienti e l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua, dossier allo stato della valutazione di fattibilità tecnico-economica, per altri 50mila euro.

A renderlo noto la sindaca Simona Contucci, che ha palesato soddisfazione per questi fondi ricavati all'interno del programma nazionale "Futura: la scuola per l'Italia di domani", inserito nella missione 4 "Istruzione e Ricerca" del Pnrr. In particolare, la misura si inquadra nell'obiettivo del "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", con la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. I fondi sono stati stanziati dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito datato 28 novembre 2022.