Christmas in Europe, da Termoli il messaggio di amicizia e di pace tra i popoli

TERMOLI. Diciotto delegazioni europee ospiti a Termoli, dell’istituto alberghiero Federico di Svevia, da oggi a venerdì 9 dicembre.

La conferenza stampa di presentazione del programma “Christmas in Europe” avrà luogo domani, lunedì 5 dicembre 2022. Un evento internazionale che prevede la parata nei costumi nazionali.

Saranno presenti le diciotto delegazioni europee dell’Aeht, l’associazione europea degli Alberghieri e il board internazionale, provenienti da Estonia, Lituania, Francia, Spagna, Turchia, Irlanda, Italia, Portogallo, Croazia, Slovenia, Olanda, Svezia e Lussemburgo.

La manifestazione propone numerosi eventi in calendario e festeggia quest’anno i suoi trent’anni e, solitamente, viene ospitata nelle capitali europee o in grandi città.

Termoli è orgogliosa di lanciare il messaggio di amicizia e di pace tra i popoli del "Natale in Europa".

Inserita nell’ambito delle più importanti iniziative europee di scambio culturale e di orientamento rivolte alle giovani generazioni, a Termoli si realizza la 30esima edizione del “Christmas in Europe”.

L’evento si pone come efficace strumento di partecipazione, di valorizzazione delle diversità e di incentivo allo sviluppo delle sinergie tra i popoli, in un’ottica di crescita culturale e turistica a livello locale, regionale ed europeo. Cultura, tradizioni e sapori europei saranno celebrati dall’eccellenza degli istituti alberghieri e turistici provenienti da tutta Europa.

In particolare, l’obiettivo di “Christmas in Europe” consiste nel permettere a delegazioni di studenti ed insegnanti provenienti da diverse nazioni europee di far vivere la varietà delle tradizioni di Natale riferite a cibo, costumi, leggende, canzoni e usanze.

La manifestazione è promossa dall’Aeht – Association Européenne des Ecoles d’Hotellerie et de Tourisme – associazione europea delle scuole di hotellerie e turismo, il più grande network europeo in education, hospitality and tourism, di cui la scuola è partner.

L’Aeht ha come obiettivo quello di facilitare la comunicazione tra le scuole alberghiere e turistiche, di migliorare la conoscenza e la condivisione di strumenti, metodologie e saperi, di favorire gli scambi di studenti ed insegnanti, di promuovere le collaborazioni tra scuole e ed imprese, di implementare progetti nel quadro del programma educativo europeo Erasmus+.

Con l’organizzazione del “Christmas in Europe 2022”, l’Istituto alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli consolida la sua programmazione educativo-professionale e la sua naturale vocazione alla formazione, sostiene da protagonista la centralità delle azioni finalizzate all’orientamento come veicolo strategico, facilita le relazioni ponendo le basi per il successo nella scuola, nel lavoro, nella vita.

