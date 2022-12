Start: "Progetti di innovazione sociale nel welfare locale", la sperimentazione

TERMOLI. "S.t.a.r.t.": pubblicato avviso pubblico per "Sperimentazione di progetti di innovazione sociale nel welfare locale". Il Comune di Termoli, Comune Capofila dell’Area Urbana di Termoli ( Comune di Termoli, Comune di Guglionesi, Comune di San Giacomo degli Schiavoni, Comune di Campomarino), con determina del Dirigente del Settore VII – Responsabile dell’Area Urbana di Termoli, n. 2560/2022, ha pubblicato l’Avviso pubblico di cui all’azione 7.3.1 del documento strategico dell’area urbana di Termoli, a valere sui fondi PSC- ex Por Molise Fesr/Fse 2014/2020 Molise, denominato “progetto S.t.a.r.t. - Sperimentazione di progetti di innovazione sociale nel welfare locale” - per la presentazione delle domande di partecipazione, rivolto a imprese del terzo settore e cooperative sociali, al fine di ricevere contributi per progetti di innovazione sociale nel welfare locale.

È possibile presentare domanda fino al 30/12/2022. La documentazione è scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Termoli, sezione avvisi e nella sezione dedicata area urbana. Le domande dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 30/12/2022, ore 23:59, esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma Mosem, cliccando si seguenti link: https://mosem.regione.molise.it/mosem