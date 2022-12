Alimentazione e mensa scolastica, «Cosa mangiano i nostri figli?»

GUGLIONESI. «Cosa mangiano i nostri figli a tavola? Cosa mangiano nelle mense scolastiche?». Sono questi i temi principali del corso che si è svolto venerdì 2 dicembre presso l’istituto Omnicomprensivo di Guglionesi. L’iniziativa organizzata dal Comune di Guglionesi e da Vivenda Spa, è stata dedicata ai bambini e ai ragazzi e, soprattutto, ai genitori. Fulcro dell'incontro la sana alimentazione e la presentazione del lavoro “I consigli per la salute a tavola”.

«Mens sana in corpore sano. Una locuzione latina che rappresenta al meglio l’incontro - ha dichiarato il sindaco Mario Bellotti- l’abbiamo fatto qui al teatrino dell’Omnicomprensivo per far vedere ai genitori anche dove pranzano i loro figli. Vogliamo che i genitori sappiano non solo che i loro figli frequentano una delle scuole più ambite del basso Molise, senza nulla togliere agli altri istituti, ma devono sapere anche cosa mangiano.

È un corso che fa capire quale sia la corretta alimentazione. Spesso ci dimentichiamo quante malattie dipendano da una scorretta alimentazione. Quando si sta bene fisicamente si riesce a dare il massimo in tutto ciò che si fa.

Abbiamo fatto conoscere il personale eccellente che da anni lavora alla mensa. Speriamo di continuare con altri incontri. Approfitto per dire che ci hanno fatto visita i Nas per dei controlli. Siamo in regola e gli esiti sono stati positivi. Hanno certificato che tutto è in regola.

Vorremmo proporre una tombola natalizia sull’alimentazione unita a questi corsi. Speriamo di riuscirci».

Galleria fotografica