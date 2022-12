Flusso idrico ridotto fino a giovedì per lavori sull'acquedotto "Molisano Centrale"

TERMOLI. Come annunciato dalla scorsa settimana, partiti nuovi interventi di manutenzione da parte di Molise Acque.

Sempre in riferimento alla condizione urgente e indifferibile che prevede la sostituzione delle valvole a triplo eccentrico nel tratto dal nodo 43 al nodo 89 e nel nodo 43, al comune di Guardialfiera, dalle 6 sospeso il flusso idrico dall’acquedotto Molisano Centrale; ai comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli che dalle ore 6 di oggi, 5 dicembre, si riduce il flusso idrico di circa 35÷40%.

«Pertanto si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella giornata dell’8 dicembre 2022».

Subito corrono ai ripari i primi cittadini. «I nostri tecnici monitoreranno costantemente il serbatoio e interverranno con chiusure mirate tali da non arrecare disagi alla popolazione. Per evitare le fastidiose chiusure notturne invitiamo la cittadinanza a utilizzare l'acqua solo ed esclusivamente per uso domestico. Seguiranno aggiornamenti e avvisi in caso di disposizione di chiusura notturne», la nota diffusa dal sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo.

A Montenero di Bisaccia sotto stretto monitoraggio i livelli delle scorte idriche presenti nei serbatoi comunali, al fine di comunicare, se necessario, eventuali sospensioni programmate dell’erogazione.

Intanto, sempre a Montenero di Bisaccia, dalle 22 di ieri e fino alle 14 di oggi sospeso il flusso idrico su tutto il territorio comunale (esclusa la Marina di Montenero di Bisaccia), al fine di consentire una riparazione sulla condotta principale.