Da venti mesi "precari" in municipio, in 35 rischiano di tornare a casa

TERMOLI. Pubblica amministrazione, servizi alla cittadinanza e sostegno alle persone che devono sbarcare il lunario.

Una volta si chiamavano “Borse lavoro”, erano incarichi temporanei, prim’ancora definiti Lsu (Lavoratori socialmente utili), con cui gli enti locali potevano colmare vuoti in organico e dare, di contro, ossigeno alle necessità di persone che si trovavano ai margini del mercato del lavoro, pur avendo esperienza e competenza.

Ce ne sono ben 35 in via Sannitica, inseriti nei settori più disparati, uomini e donne. Troppo giovani per andare in pensione, troppo anziani per trovare un lavoro. È il destino dei 35 lavoratori precari del comune di Termoli. Dopo 20 mesi di lavoro e due proroghe, se ne tornano a casa. Un disagio grande, soprattutto, in un periodo come quello che stiamo vivendo da un po’.

543 euro al mese è il compenso che questi operatori prendono al mese, o meglio, in ritardo. Molti ci pagano solo l’affitto e arrotondano in altro modo.

Con la scadenza di questi contratti, però, non solo i 35 precari andranno a casa ma gli uffici rimarranno vuoti. Perché sono molti i dipendenti che sia in questi anni sia nell’ultimo periodo sono arrivati all’età pensionabile. Concorsi al momento non ce ne sono. «In attesa di questi, perché non prorogarci i contratti?», è quanto viene chiesto a chiare lettere, da chi ha una prospettiva ti trovarsi di nuovo senza nulla in mano.

Rivolgiamo questo appello alla Regione Molise, che distribuisce i fondi a copertura dei progetti di inserimento.