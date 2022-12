Polizia locale, attribuiti i nuovi gradi agli agenti

TERMOLI. Nella mattinata di oggi il sindaco Francesco Roberti ha provveduto all’attribuzione dei nuovi gradi di riconoscimento agli agenti della Polizia Locale.

Con deliberazione n. 65 del Consiglio Comunale del 29.09.2022 era stato approvato il nuovo regolamento che all’art. 17 recita “Passaggio ai vari gradi superiori…elenco dei riconoscimenti e dei titoli che determinano il conseguimento dei distintivi di grado superiore in Categoria C e descrive che alla data di approvazione del presente regolamento, tutto il personale a tempo indeterminato, in servizio presso il Comando di P.L. di Termoli, sarà oggetto a passaggio di un grado migliorativo, rispetto all’attuale grado rivestito”.

Con il primo cittadino erano presenti il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano e il comandante della Polizia Locale di Termoli Pietro Cappella. Il Sindaco Francesco Roberti nel suo intervento ha voluto ringraziare tutti gli agenti del corpo per il lavoro profuso giornalmente nel territorio cittadino. Un atto molto sentito, il conferimento dei nuovi gradi, che il primo cittadino ha voluto evidenziare ribadendo l’importanza per la collettività del ruolo del corpo della Polizia Locale.

Di seguito l’elenco di tutti gli agenti insigniti dei nuovi gradi di riconoscimento:

Agente Angelo Prozzo “Agente Scelto”,

Angente scelto Angelo Ambrosio “Appuntato Scelto”,

Vice Brigadiere Serena De Luca “Brigadiere Capo”,

Vice Brigadiere Angela Gambarelli “Brigadiere Capo”,

Vice Brigadiere Francesco Ciuffreda “Brigadiere Capo”,

Vice Brigadiere Matteo Nardella “Brigadiere Capo”,

Vice Brigadiere Colombo Perrella “Brigadiere Capo”,

Vice Brigadiere Antonio Pipoli “Brigadiere Capo”,

Vice Brigadiere Vincenzo Pennacchia “Brigadiere Capo”,

Vice Brigadiere Roberto Petrone “Brigadiere Capo”,

Brigadiere Capo Giuseppe Barone “Maresciallo Ordinario”,

Brigadiere Capo Antonio Sciarretta “Maresciallo Ordinario”,

Maresciallo Ordinario Giuseppe Esposto “Maresciallo Aiutante”,

Maresciallo Ordinario Roberto Sciarretta “Maresciallo Aiutante”,

Maresciallo Aiutante Augusto Balestra “Luogotenente”,

Maresciallo Aiutante Antonio Colonna “Luogotenente”,

Luogotenente Michele Gianquitto “Luogotenente con incarichi speciali”.

