Christmas in Europe: gli Alberghieri d'Europa colorano il Natale a Termoli

TERMOLI. Francia (2), Lussemburgo, Croazia (3), Svezia, Turchia, Spagna, Irlanda, Lituania (2), Olanda, Portogallo, Slovenia, Italia (2), oltre naturalmente all’istituto alberghiero di Termoli, sono le delegazioni presenti in città per la trentesima edizione della rassegna “Christmas in Europe”.





Una festa di popoli, di culture, di gastronomia e di aggregazione studentesca, che vede trionfare la gioia e perché no, la capacità di promozione del nostro territorio.

Alle 14 l’inaugurazione, col taglio del nastro e poi un vero e proprio show, con musica, bandiere, costumi nazionali, tanto, tantissimo entusiasmo.

La parola alla preside Maricetta Chimisso, che ha spiegato con un fluente inglese le ragioni e gli obiettivi della manifestazione, che porterà decine e decine di ragazzi a scoprire non solo Termoli, ma anche Larino e Agnone.





Un trentennale che cade in un momento davvero particolare, come dimostra la presenza sul palco di una studentessa ucraina, che vive a Termoli.

Perché la pace torni a troneggiare, come la corona indossata dalla Chimisso, un auspicio che speriamo abbia presto orizzonti positivi.

Tutti assieme, appassionatamente, sono poi usciti dal “Federico di Svevia”, in corteo, davvero cromaticamente accattivante, scortati dalla Polizia di Stato, hanno attraversato tutta la città, da via Foce dell’Angelo e via Canada sino al centro, dove sono stati accolti dal sindaco Francesco Roberti, per poi dirigersi in Cattedrale, per assistere al concerto in programma alle 17.

In serata il vernissage del Villaggio di Natale, insomma, agenda piena, da oggi a venerdì.

Galleria fotografica