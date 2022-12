Anche il Molise nel nuovo programma Winter Experience 2022

Termoli Intanto, l'ad del gruppo Fs Luigi Ferraris è Business Person of the Year per la rivista Fortune Italia

TERMOLI. Anche il Molise nel nuovo programma Winter Experience 2022 lanciato dal gruppo Fs e Trenitalia, che unisce grandi, medie e piccole città con collegamenti sempre più capillari, per viaggiare insieme all’insegna dell’intermodalità e del rispetto dell’ambiente.

La nuova offerta invernale, al via da domenica 11 dicembre, che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.

Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e Il Regionale garantiranno in Italia oltre 6.700 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono più di 13.600 corse bus. In Europa, nuovo mercato domestico del Gruppo FS, saranno oltre 2.400 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 9.000 le corse bus in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Grecia.

Chi viaggia con bambini può scegliere l’area family dedicata su Intercity ed Eurocity: una carrozza dedicata al divertimento e allo svago dei più piccoli, con interni personalizzati e giochi allestiti sui tavolini. Chi viaggia con la famiglia, a bordo di Frecciarossa, Intercity e treni Regionali può trovare posti dedicati ai passeggini. I treni di ultima generazione del Regionale Pop e Rock sono dotati anche di un’area nursery dedicata e del “poggiabimbo”, mentre i nuovi treni regionali ibridi Blues avranno un’area dedicata interamente ai bambini.

Il Polo Passeggeri del Gruppo FS conferma anche l’elevata attenzione verso gli amici a 4 zampe. Cani e gatti viaggeranno gratis dal 1° dicembre all’8 gennaio su Frecce e Intercity. A bordo dei treni Regionali il cane al guinzaglio viaggia, dalla scorsa estate, senza più limiti di fascia oraria, con un biglietto, acquistabile anche sui canali digitali di Trenitalia, ridotto del 50% rispetto alla tariffa ordinaria. Gli animali di piccola taglia viaggiano gratis nel trasportino a bordo di tutti i treni di Trenitalia.

La raccolta differenziata a bordo, gli oltre 20mila posti bici a disposizione dei viaggiatori, le nuove sedute sostenibili con tessuti ottenuti da plastica riciclata e l’autoproduzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici a beneficio di treni e bus confermano il Polo Passeggeri quale attore principale del rinnovato modello di trasporto collettivo e integrato, secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Il treno, infatti, ha evitato che fossero immesse nell’ambiente in un anno 150.000 tonnellate di CO2 in relazione ai collegamenti Roma–Milano; per i bus elettrici, inoltre, è raddoppiata la quota di ricariche con fonti green.

Anche nel 2023, Trenitalia continuerà a essere a fianco del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo, collegando così i passeggeri alle loro passioni e confermandosi vettore ufficiale di eventi di grande interesse.

La Winter Experience è stata occasione per un primo bilancio dell’anno che volge al termine. Nel 2022 si è tornato a viaggiare, come dimostrano i dati sia a livello locale sia europeo: mercato, quest’ultimo, nel quale sono stati trasportati oltre 196 milioni di passeggeri. A livello nazionale sono state registrate ottime performance del Frecciarossa (3 milioni di passeggeri ad agosto, con picchi nei sabati, +4% rispetto al 2019); degli Intercity (340mila passeggeri durante il ponte del 1°novembre) e per il Regionale al 1° novembre 728.000, +25% di passeggeri rispetto al 2019. Collegamenti ancora venduti a prezzi messi al riparo dall’inflazione, con la conferma di tariffe come la promo Speciale Frecce con sconti fino al 70% e tanti vantaggi offerti alle imprese grazie al programma Trenitalia for Business.

Le promozioni del Regionale

Novità per chi viaggia Piemonte, Liguria, Veneto, Marche, Abruzzo, Umbria, Campania, Sardegna, Molise, Puglia, Sicilia, Basilicata e Calabria con la promo FULL del Regionale si viaggia per un intero mese sull’intera rete della regione scelta. La promo ha validità mensile ed è acquistabile per i primi tre mesi del 2023. La promo per viaggiare a gennaio potrà essere acquistata già dal 25 dicembre, esclusivamente sui canali digitali di Trenitalia. Full è pensata in particolare per chi – per ragioni di lavoro – preferisce garantirsi la flessibilità di viaggiare su tutte le tratte all’interno della stessa Regione.

E ancora agevolazioni dedicate ai viaggiatori che scelgono di spostarsi con il Regionale grazie alle promozioni Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5 che consentono di viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi ed effettuare un numero illimitato di viaggi in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e su quelli del servizio ferroviario metropolitano (SFM). Per il fine settimana, è possibile usufruire di Weekend Insieme, per viaggi senza limiti a soli 22€ a persona. Inoltre, per gli abbonati regionali Viaggia con me per spostarsi gratuitamente su tutti i treni regionali insieme a chi ha acquistato un biglietto.

Inoltre, nuovo successo “corporate”, Luigi Ferraris è Business Person of the Year per la rivista Fortune Italia. Il numero di dicembre-gennaio della rivista ospita in copertina l’amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane.

L’Ad Ferraris ha ricevuto il prestigioso riconoscimento in occasione dell’evento “Verso una nuova Italia” organizzato dalla Scuola Politica “Vivere nella Comunità” e Fortune Italia nella sede del Casino Aurora-Pallavicini a Roma. Durante l’evento anche la Lectio Magistralis sul tema Formazione della dirigenza pubblica tenuta dal Professor Bernardo Giorgio Mattarella.

Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo FS da giugno 2021, ha avviato con il Piano industriale 2022-2031 un’importante riorganizzazione delle attività industriali del Gruppo grazie alla nascita di quattro poli di business, Infrastrutture, Passeggeri, Logistica, Urbano. Il Piano industriale da 190 miliardi di euro di investimenti vede inoltre nella digitalizzazione e nelle persone i propri fattori abilitanti del modello di mobilità intermodale che è tra gli obiettivi del Gruppo. Tra le motivazioni anche le strategie di internazionalizzazione di FS, che considera l’Europa nuovo mercato domestico per valorizzare il treno come mezzo green per eccellenza e contribuire così alla transizione ecologica.