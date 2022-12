Tre interventi finanziati dal Pnrr: museo del mare, PalAirino e Sinarca

TERMOLI. Nell'elenco delle opere del Piano triennale dei lavori pubblici trovano spazio anche alcuni interventi finanziati dal Pnrr. Inserito nel fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza, attraverso lo scorrimento della graduatoria per l'anno 2022.

Parliamo di due azioni di rigenerazione urbana e uno di messa in sicurezza.

Il primo è destinato alla rifunzionalizzazione dell'ex carcere di piazza Olimpia in museo del mare e caffè letterario, nonché delle aree pubbliche limitrofe, con 365 mila euro.

Inserita, sempre nell'ambito della rigenerazione urbana, anche una somma da 350mila euro per rifunzionalizzazione del palazzetto dello sport di piazza del Papa, il PalAirino, unitamente alle aree contermini e all'asse stradale di via America. Infine, altri 209mila euro sono stati stanziati per interventi di messa in sicurezza del bacino vallivo del torrente Sinarca, mediante lavori di rialzo degli argini e risagomatura dell'alveo.