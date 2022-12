Carenza di medici nelle carceri, dopo il summit prefettizio pubblicato il bando Asrem

CAMPOBASSO. Lo scorso 1° dicembre, il vicario reggente della Prefettura di Campobasso, Elvira Nuzzolo, ha tenuto una riunione cui hanno preso parte, oltre ai vertici delle Forze di Polizia territoriali, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in veste di Commissario ad acta per il risanamento del Sistema Sanitario Regionale, accompagnato dal sub-commissario Papa e il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Oreste Florenzano.

Dopo questo incontro, è stato indetto un avviso interno per la formazione di un elenco aperto di Medici di continuità assistenziale da utilizzarsi presso gli Istituti penitenziari di Campobasso, Isernia e Larino.

Detto avviso è riservato ai Medici di Continuità Assistenziale titolari ed incaricati che prestano servizio presso la ASREM.

L’incarico avrà durata fino alla conclusione delle procedure per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato di Medicina Penitenziaria, a completamento degli incarichi già in essere di continuità assistenziale fino ad un massimo di 36 ore. L’impegno orario verrà stabilito dal responsabile della S.S. Tutela della Salute in Carcere

Le istanze vanno inoltrate a mezzo pec al seguente indirizzo asrem@pec.it utilizzando il modello di domanda allegato al presente avviso.

L’Azienda si riserva, ai fini del conferimento degli incarichi in questione, di contattare i candidati secondo l’ordine di presentazione della domanda, attraverso una delle seguenti modalità: a mezzo posta elettronica, posta certificata o telefono al recapito indicato dal candidato nella domanda.

Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, verrà pubblicato sul sito dell’Azienda.