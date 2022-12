"Rafforzare la coesione sociale e istituzionale", il nuovo regionalismo

MONZA. Il nuovo regionalismo: dal Tavolo tematico presieduto all'Italia delle Regioni dal governatore della Regione Molise Donato Toma.

Rafforzare la coesione sociale e istituzionale; accompagnare i cambiamenti con l’operatività e l’interconnessione delle piattaforme territoriali: questa è la sfida del nuovo regionalismo. Le Regioni, assieme a Province e Comuni, sono parte integrante dei Nuovi Territori, strumenti per federalismi strutturali e infrastrutturali, che permettono di rileggere i rapporti tra Stato, città e Regioni, che avvicinano i centri alle periferie urbane e sociali. Le politiche di prossimità consentono di governare anche le trasformazioni in corso delle reti manifatturiere e la qualità dei servizi erogati. Questo significa costruire una concreta cooperazione sia interregionale che una sinergia con autonomie, forze sociali e imprenditoriali. Le Regioni vogliono essere protagoniste di questi cambiamenti, a cominciare dall’attuazione del PNRR e quindi della sua più efficace realizzazione.

"Come per la pandemia, le Regioni intendono assumersi le proprie responsabilità ed essere attori dei processi decisionali. Lo sviluppo sostenibile è l’altro aspetto essenziale per costruire i “nuovi territori” istituzionali, sociali, agricoli, turistici, culturali, economici. Solo all’interno di una visione sostenibile è possibile avere gli strumenti per nuove forme di collaborazione che saranno le piattaforme territoriali del nuovo regionalismo".

La manifestazione prosegue questa mattina a Villa Reale di Monza. alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

