"Casa dei Diritti" ancora nelle scuole per contrastare la ludopatia

TERMOLI. A distanza di qualche giorno dall’incontro organizzato in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, domani 7 dicembre 2022 la “Casa dei Dritti” sarà nuovamente ospite presso l’Istituto “Boccardi–Tiberio” di Termoli.

Questa volta l’attenzione sarà dedicata al progetto “Giocare senza rischi / Help ludopatia”, ideato e realizzato dalla associazione “La Casa dei Diritti” con il partenariato di Konsumer, InFormare, Ali Autonomie e SerD.

A partire dalle ore 9,30, l’avvocato Laura Venittelli, in qualità di Presidente della “Casa dei diritti” e di responsabile del centro di ascolto per ludopatici e persone che soffrono della crisi da sovraindebitamento porterà a conoscenza, degli alunni della scuola secondaria di secondo grado, l’ambizioso progetto che sta portando avanti, non solo in Molise, ma in tutta Italia.

Sarà, dunque, illustrato il servizio reso dal numero verde gratuito 800.661501, attivato dall’associazione ed a cui rispondono, per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00 le operatrici del Servizio Civile Universale.

Le volontarie sono coadiuvate sia da un team di psicologi, presenti su tutto il territorio nazionale, per il supporto alle vittime del gioco d’azzardo patologico, sia da commercialisti ed avvocati in grado di sostenere i ludopatici nelle crisi economiche da sovraindebitamento, applicando le misure della legge “salva suicidi”.

L’evento, dal titolo “gioco d’azzardo e mafia: un binomio inscindibile” mira a scongiurare il pericolo di incorrere nella ludopatia partendo proprio dalla conoscenza del fenomeno.

Verrà infatti spiegato agli alunni, anche attraverso noti fatti di cronaca giudiziaria, che il gioco d’azzardo è ormai diventato il business principale, addirittura più redditizio rispetto a quello del traffico di sostanze stupefacenti, dei principali clan mafiosi del Paese. Questi ultimi, infatti, sia attraverso softwaristi specializzati che si insidiano nel gioco online, sia attraverso slotmachine “taroccate” o anonime riescono a trarre illecitamente, da questo settore, miliardi di euro. Un giro di affari impressionante ed in continua crescita: si stima che già, nel 2015, il guadagno illecito è stato di 23 miliardi di Euro.

Ma non solo. La “Casa dei diritti” vuole sensibilizzare i giovani anche sul c.d. “Game disorder”, vale a dire la dipendenza patologica dai videogame, sempre diffusa tra i giovani e potenzialmente molto pericolosa. Il passo dal “Game disorder” alla lupodatia è molto breve: per questo la sensibilizzazione deve partire già dall’età adolescenziale, attraverso il fondamentale supporto della scuola e delle famiglie.

Infine, le volontarie del servizio civile, illustreranno brevemente di cosa si occupano ed, in forma completamente anonima, alcuni dei casi pratici sin ora affrontati.

Per usare le parole di Luciano Violante, ex presidente della Commissione Antimafia: “nel gioco d’azzardo vince sempre un altro, che può essere il banco o il mafioso!”. Ed è proprio questo il messaggio che vogliamo trasmettere ai ragazzi.

