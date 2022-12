Stalli rosa finanziati dal Ministero delle Infrastrutture a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso al Comune di Montenero di Bisaccia un finanziamento per gli “stalli rosa”, parcheggi riservati gratuitamente alle donne in stato di gravidanza e ai neo genitori di bambini di età non superiore ai due anni.

«Rispondendo al Bando del Ministero, per il tramite della Polizia Locale, abbiamo concretizzato la volontà di voler fornire un sostegno utile al miglioramento della qualità di vita dei cittadini che si trovano ad affrontare un periodo molto importante della propria vita, come è appunto quello dell’attesa di un figlio», l'annuncio della sindaca Simona Contucci.

A seguito di un’apposita delibera di Giunta, la n. 145 del 14 settembre 2022, sono stati individuati sette spazi dove saranno realizzati gli “stalli rosa”: 1 stallo in Piazza della Libertà nei pressi della Casa Comunale; uno stallo in via Valentina in corrispondenza del civico n. 1; uno stallo in via del Mercato; 1 stallo in Via Padre Pio nei pressi del Poliambulatorio; uno stallo area sosta antistante lo stadio Comunale “Vincenzo De Santis”; uno stallo in viale Andrea Doria, fronte mare; uno stallo in via Cristoforo Colombo.