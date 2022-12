Lezioni di Codice Rosso agli studenti dell'Ipsia

MONTENERO DI BISACCIA. Lezioni di Codice Rosso all'Ipsia di Montenero di Bisaccia. Come annunciato, lunedì mattina, 5 dicembre, nei locali dell'Istituto l'incontro di approfondimento e sensibilizzazione contro violenza di genere, revenge porn e ludopatia promosso dalla “Casa dei Diritti”, associazione che, presieduta dall'avvocato Laura Venittelli, si occupa di tutela dei diritti dei singoli in questioni delicatissime come revenge porn, gioco d'azzardo, violenza di genere, fenomeni che si stanno sempre più diffondendo nella nostra società, con stime sempre più preoccupanti.

Proprio di Revenge porn e di violenza di genere si è parlato nel corso di una interessante mattinata e di fronte ad una platea di studenti attenta e coinvolta, che ha visto intervenire l'avvocato Venittelli, assieme alla collega Valeria Cacchione e alla dirigente scolastica Ettorina Tribò. Fragilità, comportamenti scorretti, ma anche un'emotività non ancora padrona di sé stessa possono diventare l'esordio di manifestazioni più complesse, che le possibilità del web amplificano e deformano, con risultati psicologicamente difficili o con epiloghi drammatici.

Sotto i riflettori sono finiti gli atteggiamenti ludopatici, spesso dovuti ad un utilizzo sbagliato dei cellulari, che minano l'attenzione e la relazionalità in contesti normali, il revenge porn e il protocollo Eva, una modalità operativa per il pronto intervento degli operatori di polizia nei casi di maltrattamenti, stalking, abusi. L'occasione è stata importante per ribadire il rispetto di sé stessi e degli altri, all'insegna di una società basata sulla condivisione umana e sulla solidarietà.

Laura D'Angelo

