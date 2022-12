«Ospedale San Timoteo tesoro da salvaguardare, grazie a chi ha salvato Antonio»

TERMOLI. Risorgere dalle proprie ceneri. È la leggenda dell’Araba fenice, ed è la metafora che è stata utilizzata da una famiglia per sottolineare quanto possa essere salvifico un reparto indispensabile come l’Utic dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Non se ne è parlato mai tanto come negli ultimi 15 mesi, allorquando con la carenza in organico di emodinamisti e personale infermieristico, dall’ultima decade del settembre 2021, il servizio “salvavita” ha sofferto di programmazione “a singhiozzo”, come l’abbiamo sempre definita.

Una inattività parziale che ha portato a livello conflittuali, vedi i ricorsi al Tar e non solo, ma che finalmente da lunedì scorso è stata sanata col ritorno all’h24, step conclusivo di un percorso iniziato già il 7 novembre, quando al turno del mattino (8-14) si è aggiunto quello notturno (20-8) e la copertura globale nei giorni festivi.

Una testimonianza diretta di quanto sia fondamentale per garantire il diritto alla salute e alla vita, appunto, per il territorio bassomolisano viene dalla famiglia Brancazio, dove il signor Antonio, dopo aver subito una emorragia cerebrale e un arresto cardiaco, è stato trasportato d’urgenza dal 118 all’Utic dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

«Già nota anche nel passato per avere avuto ottimi professionisti, oggi dopo che l’hanno quasi distrutta, portata al minimo, risulta essere l’Utic ancora l’Araba fenice, col nuovo primario, il dottor Bruno Castaldi, persona eccelsa, di grande umanità, oltre a essere un grande professionista.

Il suo team, vecchie e nuove figure professionali, infermieri in primis di quel reparto, la coordinatrice Concetta Staniscia, e gli Oss, non ci sono parole per descrivere la grazia nei modi, la grande passione e la professionalità. Questa è ottima sanità e vorrei aggiungere che l’ospedale San Timoteo andrebbe tenuto come un tesoro prezioso.

Le famiglie Brancazio e Fantauzzi ringraziano coloro che si sono presi a cuore e hanno curato Antonio», le parole che ci ha trasmesso la signora Sofia Norelli, nuora del paziente salvato dai medici del reparto di Cardiologia del San Timoteo.

Galleria fotografica