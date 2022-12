Sevel chiusa, altre fabbriche no: pendolari dal basso Molise senza autobus

BASSO MOLISE. Continuano i disagi per i lavoratori pendolari molisani che viaggiano con Atm.

In vista del ponte dell’Immacolata e della chiusura della Sevel durante le festività natalizie, i lavoratori delle aziende del circondario si troveranno senza mezzo di trasporto per arrivare a lavoro.

«E’ una situazione spiacevole, non siamo classificati neanche come lavoratori di serie B. Come faremo ad andare a lavoro? Lo stato ci ha messo a disposizione il bonus trasporti, come facciamo a utilizzarlo se poi il servizio non è garantito?

Basta far un salto nella vicina Abruzzo per capire che le cose vanno diversamente. A Carunchio c’è a disposizione un mezzo per 3 persone per tre turni lavorativi. E non lavorano in Sevel questi operai.

Mentre noi? Noi dobbiamo prendere i nostri mezzi per raggiungere il luogo di lavoro.

Avevamo proposto un punto d’incontro, anzi un luogo. I pendolari di Termoli, Guglionesi, Campomarino e altri ci saremmo potuti tutti incontrare anche nelle vicinanze del centro commerciale Costaverde, così da prendere tutti da lì l’autobus per recarci a lavoro. Ma risposte non ne abbiamo avute.

Cosa possiamo fare? Chi ci dà delle risposte, seguite da fatti, concrete?»