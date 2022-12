Eventi natalizi nel quartiere Sant’Alfonso

TERMOLI. Presentazione degli eventi natalizi a Termoli, nel calendario presentato in Comune ci sono anche gli eventi nel quartiere Sant’Alfonso.

Protagonista di altri eventi natalizi anche il quartiere sant’Alfonso, che quest’anno per la prima volta ha deciso di organizzare una serie di serate che allieteranno momenti di vacanze per bambini e famiglie.

Si partirà da domani, 8 dicembre con un evento ricreativo per bambini, accompagnato da musica, hobbistica e stand gastronomici che si terranno nell’ex mercato di via Polonia; a seguire sabato 17 dicembre ci sarà il concerto di beneficenza a favore della Caritas parrocchiale a cura del coro di “Gesù Crocifisso” in collaborazione con Mary G. Paolantonio e Lowfield Gospel Choir di Campobasso e in chiusura delle festività il giorno 5 gennaio 2023 il gruppo folkloristico “Tradizioni amiche” canterà la “pasquetta itinerante” per il quartiere con un evento che concluderà le festività.